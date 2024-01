Adam Bodnar zapowiada zmiany w funkcjonowaniu KRS

Bodnar stwierdził że "niestety doszło do tego, że 15 sędziów-członków KRS wybiera Sejm", a "ta zmiana doprowadziła do licznych problemów". - Można mieć wątpliwości co do statusu osób nominowanych przez KRS w kwestii poszczególnych postępowań sądowych - tłumaczył i dodał, że "to doprowadziło do licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".