"Handel wizami na stoiskach w Afryce, przerzut tysięcy migrantów, aresztowania urzędników, kompromitujące taśmy" - wymieniał Donald Tusk komentując tzw. aferę wizową. Przewodniczący PO stwierdził ponadto, że minister MSZ "pozostaje w ukryciu", a "USA i UE są w szoku".

Tusk odniósł się też do słów Jarosława Kaczyńskiego, które padły na spotkaniu z mieszkańcami Torunia.

"'To nie jest afera, to nawet nie jest aferka'. To może chociaż aferunia, Jareczku?" - skomentował Donald Tusk.

J. Kaczyński o sprawie wiz: To nawet nie jest aferka

Jarosław Kaczyński odnosząc się do kwestii wiz w sobotę mówił, że "tam, gdzie jest odpowiedzialność polityczna, tam wnioski zostały wyciągnięte". - Co będzie dalej - to należy do wymiaru sprawiedliwości - dodawał.

- Nie ma afery, to nawet nie jest aferka; to jest po prostu głupi i rzeczywiście przestępczy pomysł jakichś ludzi, z których ogromna większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy, albo w każdym razie są to jakieś dalekie powiązania, które próbowali wykorzystać - mówił prezes PiS, dodając, że jest to "bezczelne kłamstwo" i "wykorzystywanie przewagi w mediach".

Afera wizowa. Informacje mediów i prokuratury. Są zatrzymania

W czwartek media ujawniły nowe informacje w sprawie afery wizowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych . Tego samego dnia kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu Jan Strzeżek złożył w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała z kolei przeprowadzenie kontroli doraźnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Podczas czwartkowej konferencji prokurator Daniel Lerman, zastępca dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej przekazał, że "jak dotąd przedstawiono zarzuty siedmiu osobom, trzy zostały tymczasowo aresztowane. Zarzuty dotyczą czynów z artykułu 230 KK oraz 230a par. 1 KK".

MSZ poinformowało w piątek, że szef resortu Zbigniew Rau zdecydował m.in. o dymisji dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ Jakuba Osajdy oraz przeprowadzeniu nadzwyczajnej kontroli i audytu w innej jednostce ministerstwa, a także we wszystkich placówkach konsularnych RP.

Afera wizowa. Orędzia marszałków Sejmu i Senatu

W sprawie wiz swoje orędzie wygłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W piątek stwierdził on, że "afera rujnuje reputację naszego kraju", skierował do rządzących pięć pytań, zaapelował również o zorganizowanie otwartej konferencji na ten temat.

Marszałkowi Senatu odpowiedziała marszałek Sejmu. W sobotnim orędziu Elżbieta Witek stwierdziła, że Grodzki wykorzystał orędzie do "próby okłamania i wprowadzenia Polaków w błąd".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!