Afera wizowa. Jest pierwsze doniesienie do prokuratury

Jan Strzeżek złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa ws. tzw. afery wizowej. - Informacje w tej sprawie są wstrząsające. Mamy do czynienia z patologią - powiedział polityk. - Nigdy w historii nie mieliśmy do czynienia z sytuacją handlem wizami w Polsce - dodał.