Prokuratura Krajowa: Fałszywe informacje podawane przez D. Tuska i "Gazetę Wyborczą"

Jak dodano: "w szczególności fałszywe są informacje podawane przez Donalda Tuska , że do Polski sprowadzono miliony imigrantów. W rzeczywistości przedmiotem śledztwa, prowadzonego przez prokuraturę wspólnie z CBA, są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Uwzględniono przy tym mniej niż połowę tych wniosków".

Prokuratura Krajowa podaje także, że nieprawdziwa ma być również informacja podawana przez Gazetę Wyborczą, w której wskazano, że postępowanie to zostało zainicjowane przez zagraniczne służby innych państw oraz że polskie służby zostały zmuszone do działania. "Od samego początku śledztwo to jest prowadzone przez CBA oraz polską Prokuraturę i rozpoczęło się w oparciu o informacje polskich służb" - dodano.