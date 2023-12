- Sprawa jest jasna. Spółki medialne to spółki, których istnienie jest zagwarantowane ustawą. W pierwszej kolejności stosuje się do nich zapisy ustawowe, a nie zapisy kodeksu spółek handlowych. Nie można więc ich likwidować decyzją ministra, tak jak decyzją ministra nie można odwoływać i powoływać zarządów - wskazuje Janusz Kowalski , poseł Suwerennej Polski .

Jakie plany ma PiS?

Choć oficjalnie politycy PiS przekonują, że nie uznają decyzji ministra i będą kontynuować swoje działania aż do skutku, nieoficjalnie można usłyszeć, że decyzja sądu o wpisaniu do KRS likwidatorów będzie momentem, w którym prawdopodobnie odpuszczą fizyczną obecność w siedzibach TVP i Polskiego Radia. Siedzibę Polskiej Agencji Prasowej, jak poinformował Przemysław Czarnek, posłowie PiS opuścili w czwartek.

- Co nie znaczy, że nie będziemy cisnąć w inny sposób - deklaruje jeden z posłów PiS, z którymi rozmawiamy. - Po prostu teraz przenosimy się na grunt prawny. Gdzie nie zaglądamy, tam doszło do naruszenia przepisów, złamania prawa. Nawet szkoda mi niektórych ludzi, którzy podpisywali się pod jakimiś dokumentami, nie zdając sobie pewnie sprawy, że grozi im za to prokurator - mówi nasz rozmówca. I przyznaje, że w PiS wszyscy są bardzo zdeterminowani, bo mają poczucie, że "tu nie chodzi o TVP, ale podejście do prawa".