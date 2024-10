Donald Tusk odpowiada prezydentowi. "Kilka słów prawdy"

- Trzeba powiedzieć kilka słów prawdy na temat wyborów 15 października. Żadne orędzia nie zmienią tego fundamentalnego faktu: to wyborcy uwolnili Polskę od kłamstwa - mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu zabrał głos po orędziu wygłoszonym przez Andrzeja Dudę. Ocenił, że w trakcie wystąpienia prezydenta "padły słowa nieprawdziwe". - Nic głupszego nie można było powiedzieć - stwierdził premier, odnosząc się do słów Dudy na temat zawieszenia prawa do azylu.