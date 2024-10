Kaczyński wyszedł z sali. Tusk: Prezes PiS stchórzył

Kaczyński do Tuska: Złamał konstytucję

- Wychodzimy nie dlatego, że nie chcemy słuchać tych bzdur, ale dlatego, że to kolejny bezczelny przykład łamania konstytucji (...). Donald Tusk wiedział, że to, co powiedział prezydent, to prawda, jej część. Tusk wiedział, że musi odpowiedzieć, bo inaczej część jego elektoratu może być zaniepokojona. To nie jest powód, żeby łamać konstytucję, premier mógł zorganizować inną konferencję, ale nie ma prawa do tego, co robi (wystąpienie na trybunie sejmowej - red.) - przykonywał Jarosław Kaczyński.