- To co prezentowaliśmy, dotyczące nielegalnego finasowania kampanii w 2023 roku, to dopiero przedsmak tego, o czym chcemy poinformować dzisiaj - mówili na konferencji prasowej w Brukseli Dariusz Joński i Michał Szczerba. Zdaniem europosłów Koalicji Obywatelskiej "grunt pod wielką polityczną korupcję szykowano od lat".