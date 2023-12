"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy naftowego koncernu zaplanowane jest na początku lutego . Wtedy też może dojść do dymisji Daniela Obajtka " - pisze "Ekonomický deník". I przypomina o politycznych ambicjach byłego wójta Pcimia.

Gazeta w internetowym wydaniu nawiązuje do kryzysu rządowego sprzed kilkunastu miesięcy. Wtedy prezes Orlenu wymieniany był w gronie kandydatów , którego Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wysunąć do urzędu premiera za Mateusza Morawieckiego .

Czeskie medium w sylwetce Daniela Objatka opisuje wątpliwości związane z majątkiem prezesa paliwowego giganta , nazywając go jednocześnie "Donem Orleone" (określenie na lidera mafijnej organizacji, nawiązujące do Don Corleone - red.).

"Czy jest możliwe, że jeden z najbardziej wpływowych Polaków, o którym kiedyś spekulowano jako o ewentualnym premierze, straci mandat ?" - zastanawiają się autorzy tekstu. Pisząc o naftowej spółce nawiązują także do ostatnich zmian wprowadzonych przez Borysa Budkę .

Janina Goss odwołana. Daniel Obajtek następny?

Nowy minister aktywów państwowych odwołał z Radą Nadzorczej spółki Janinę Goss . Łódzka prawniczka należy do ścisłego grona zaufanych Jarosława Kaczyńskiego . To ona przed laty budowała struktury Porozumienia Centrum oraz udzieliła sporej pożyczki prezesowi PiS na remont willi na Żoliborzu.

- Dymisja (prezesa PKN Orlen - red.) to oczywisty krok po tych deklaracjach. Daniel Obajtek nie krył tego, że jest przedstawicielem ustępującej opcji politycznej , a funkcję prezesa Orlenu sprawował dlatego, że był przedstawicielem takiej opcji - mówił minister podczas konferencji prasowej.

To nawiązanie do wywiadu Daniela Obajtka z kwietnia tego roku. W rozmowie z RMF FM deklarował, że "odejdzie sam", jeśli dojdzie do zmiany rządu.