Donald Tusk w poniedziałek został wybrany na premiera przez Sejm, we wtorek wygłosił expose i otrzymał wotum zaufania od parlamentarzystów, a w środę on i jego rząd zostaną zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę .

Tuż po uroczystości w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie premiera z przedstawicielami resortów siłowych. Tusk podejmie dziś pierwsze decyzje personalne, a chwilę potem uda się do Brukseli na szczyt Unia Europejska -Bałkany Zachodnie.

Interia poznała nazwiska wiceministrów , którzy wejdą w skład nowego rządu. Kluczowy jest resort obrony, który wobec wyzwań na wschodzie może być niezwykle istotny w tej kadencji Sejmu. Koalicja zresztą traktuje go bardzo poważnie, bo jednym z dwóch wicepremierów w nowym rządzie jest właśnie szef MON, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz .

Cezary Tomczyk wiceministrem obrony narodowej

Prezes ludowców będzie miał czterech współpracowników. Najważniejszym powinien być jedyny przedstawiciel Platformy Obywatelskiej , wiceprzewodniczący tej partii Cezary Tomczyk , który po ośmiu latach wraca do rządu - wcześniej bowiem pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu Ewy Kopacz .

Wraz z Tomczykiem wiceministrami w MON będą przedstawiciele innych partii - to Paweł Bejda z PSL, Paweł Zalewski z Polski 2050 i Stanisław Wziątek z Lewicy.

Ta grupa ma ściśle współpracować z Kosiniakiem-Kamyszem. A, jak słyszymy, wyzwań będzie sporo. MON przyjrzy się bowiem kontraktom na zbrojenia zawartym przez PiS (choć - jak przekonuje wicepremier Kosiniak-Kamysz - co do zasady kontrakty mają zostać utrzymane - red.), ma rozstrzygnąć sprawy rakiet, które wlatywały do Polski, zająć się komisją smoleńską Antoniego Macierewicza i wyjaśnić kilka afer z ostatnich lat. Kluczowe są natomiast wyzwania związane z agresywną polityką Federacji Rosyjskiej.