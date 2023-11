Daniel Obajtek zwrócił się do prezydenta. Mamy pismo

Interia dotarła do pisma prezesa PKN Orlen do Prezydenta RP. Daniel Obajtek ostrzega w nim przed "zdarzeniami mogącymi zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Polski" oraz "uniemożliwieniu przeprowadzenia transformacji energetycznej kraju". To reakcja na projekt sejmowej większości, zgodnie z którym płocki koncern ma dołożyć się do zamrożenia cen energii dla Polaków.