"Skutkiem ich podjęcia było ukształtowanie składu KRS w sposób sprzeczny z Konstytucją RP, Traktatem o Unii Europejskiej oraz Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a w konsekwencji utrata zdolności do realizacji przez KRS jej konstytucyjnych funkcji i zadań , w tym w szczególności zdolności do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów " - wskazano.

Uchwała ws. KRS. Jest apel do prezydenta

W treści uchwały nowej większości parlamentarnej wezwano członków KRS do "wybranych wbrew Konstytucji RP" do " niezwłocznego zaprzestania działalności w Krajowej Radzie Sądownictwa ", gdyż "ta podważa porządek konstytucyjny".

Zmiany w KRS. Rada reaguje na projekt

- Z KRS trzeba zrobić konstytucyjny i prawny porządek. Przecież zobaczmy co się tam dzieje na posiedzeniach, krzyki, wrzaski. Ta uchwała to opinia i apel. Jasno wskazuje zobowiązania Sejmu do naprawy sytuacji. To nie jest wezwanie do vendetty - zapewniał marszałek Sejmu.