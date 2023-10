Prezydent wręczył nominacje sędziom. Wtedy, gdy ogłaszano wyniki wyborów

Lasota - zgodnie z komunikatem - będzie pełnił swój urząd wydziale karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym są już główny rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab i jego zastępca Przemysław Radzik. To właśnie oni karali sędziów za zadawanie pytań do TSUE w trybie prejudycjalnym .

Nominacje sędziowskie. Hołownia: Będziemy o tym rozmawiać z prezydentem

Uwagę przykuwa także nazwisko Katarzyny Nawackiej. To żona członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa i prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego . Do tej pory prawniczka była sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie - po awansie będzie wydawać wyroki w sądzie okręgowym w tym samym mieście.

- Chcielibyśmy o tych nominacjach z panem prezydentem. On w sądownictwie ma pewien rodzaj... jakby to nazwać... Prezydent jest niezwykle skoncentrowany na tym obszarze i w tej sprawie rozmawia się z nim trudno, chętnie podkreśla swoje kompetencje . My mówimy jasne: teraz jest najważniejsze, żeby Andrzej Duda dał możliwość powołania stabilnego rządu - powiedział w Sejmie lider Polski 2050.

Polityk zapewnił, że praworządność będzie także tematem jego rozmowy z Andrzejem Dudą. - Do czerwca 2025 on będzie prezydentem i będziemy musieli z nim rozmawiać. I wiemy o czym będziemy chcieli rozmawiać - dodał.

Prezydent mianował nowych sędziów i spotkał się z premierem

Łącznie Andrzej Duda wręczył powołania do 33 rejonowych, 15 okręgowych, trzech apelacyjnych i jednego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Stało się to dzień po tym, jak wrócił z Rzymu, więc czasu na przygotowania do uroczystości było mało. Dzień później do prezydenta przyjechał z kolei premier Mateusz Morawiecki.