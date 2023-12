PiS nie zgadza się z ustawą o Trybunale Stanu. Złożyli wniosek do TK

Przypomnijmy, że PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. Z kolei Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja łącznie uzyskały 266 mandatów. To opozycja, bez większych problemów, może postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu .

PiS zaskarża kolejny zapis. Chodzi o większość sejmową

"Do postawienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu - w zależności od absencji posłów - wystarczająca może okazać się liczba 116 posłów , a przy założeniu głosowania w obecności wszystkich posłów będzie to 231 posłów" - wytłumaczono w zapisie.

Opozycja chce pozbawić Adama Glapińskiego stanowiska

- Zdecydowanie jest klimat na to, żeby się nim zająć. Donald jest bardzo bojowo nastawiony do kwestii rozliczeń, chce ich wszystkich politycznie zamordować. A jeśli chodzi o Glapińskiego, to jest i u nas, i w całej koalicji powszechne przekonanie, że bardzo szkodził polskiej gospodarce i to w bardzo trudnych czasach - przekazało Interii źródło w PO.