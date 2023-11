Zbigniew Ziobro o "sądzie kapturowym"

Powołał się na zapis mówiący, że w składzie orzekającym powinien zasiąść przedstawiciel kraju, którego dotyczy skarga . "Ale zamiast Polaka wybrano Greka, by nikt nie przeszkadzał sądowi kapturowemu uznać Polskę za winną" - kontynuował minister w serwisie X .

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości. "Naruszono konwencję"

"Wyrok stanowi wyraz dyskryminacji Polski" - podkreślono w komunikacie. Pracownicy ministerstwa nawiązali do sytuacji wokół Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, zarzucając europejskim instytucjom stosowanie podwójnych standardów .

MS przypomniało, że Trybunał w Strasburgu uzasadniał swoją decyzję wadliwością powołania KRS , a co za tym idzie sędziów Sądu Najwyższego. " Upolitycznienie procesu nominacji sędziów w Polsce jest o wiele mniejsze niż w wielu państwach europejskich" - argumentowano, dodając, że "tylko wobec Polski stanowi to zarzut".

Wyrok w sprawie Lecha Wałęsy. Poszło o "Bolka"

Sprawa ma swój początek w 2017 roku, kiedy to Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie Wałęsa v. Wyszkowski - w 2005 roku były prezydent wytoczył proces o ochronę dóbr osobistych. Dawny opozycjonista stwierdził w programie na żywo, że Wałęsa był w przeszłości współpracownikiem SB o pseudonimie "Bolek".

Sprawa trafiła do sądu i w 2011 roku zakończyła się odrzuceniem przez Sąd Najwyższy kasacji do wyroku, jednak dziesięć lat później - w 2021 roku - skargę nadzwyczajną w tej sprawie złożył minister Zbigniew Ziobro. To z kolei pozwoliło nowej izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku.