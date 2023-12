Posłowie Kamila Gasiuk-Pihowicz i Robert Kropiwnicki z KO wraz z niezależnym senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim poinformowali o złożeniu do prokuratury zawiadomienia przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa . Stało się to podczas wtorkowej konferencji zorganizowaną przed warszawską siedzibą tego organu.

- Neo-KRS i jego nielegalni członkowie podżegają funkcjonariuszy publicznych, w tym sędziów do niewykonywania wyroków europejskich trybunałów, nawołują w ten sposób do popełnienia przestępstwa - tłumaczyła decyzję Gasiuk-Pihowicz, która - tak jak Kropiwnicki i Kwiatkowski - zasiada w KRS w ramach reprezentacji parlamentarnej .

Posłowie podają KRS do prokuratury. "Działa na szkodę interesu obywateli"

Przedstawicielka KO oskarżyła "nielegalnych członków neo-KRS" o " spychanie Polski na margines Europy " poprzez uchwalenie uchwały o niewykonywaniu wyroków ETPCz w Strasburgu. W ten sposób Polska miałaby dołączyć do "niechlubnego grona państw", które tych orzeczeń nie wykonują, jak Rosja i Turcja .

Posłanka poinformowała, że parlamentarzyści przedłożyli w trakcie posiedzenia organu uchwałę wzywającą wszystkie instytucje publiczne do wykonywania orzeczeń europejskich trybunałów, do których respektowania Polska jest zobowiązana na mocy traktatów międzynarodowych . - Daliśmy, mówiąc wprost, szansę na rehabilitację nielegalnym członkom neo-KRS - stwierdziła Gasiuk-Pihowicz.

Uchwała została jednak odrzucona, dlatego parlamentarzyści zdecydowali się na wystosowanie wniosku do prokuratury. - Neo-KRS działa na szkodę interesu obywateli, narusza także prawa legalnych członków organu - zakończyła posłanka.

Posiedzenie KRS razem z obradami Sejmu. Posłowie oburzeni

- W sposób świadomy zwołano posiedzenie KRS na dzień 11 i 12 grudnia. Przypominam, że jest to ostatni możliwy dzień głosowania wniosku o wotum zaufania dla tzw. dwutygodniowego gabinetu Mateusza Morawieckiego , a dzień później, wszystko na to wskazuje, nad rządem Donalda Tuska - powiedział.

By uniknąć kolizji, parlamentarzyści złożyli wniosek o przełożenie obrad. Tak, jak w przypadku poprzedniego wniosku, ten również został odrzucony. Była wiceminister sprawiedliwości i członkini KRS Anna Dalkowska miała - według Kwiatkowskiego - zasugerować, by "wystąpić do marszałka Sejmu o przesunięcie terminu" posiedzenia izby niższej.