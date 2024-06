W wyborach do Parlamentu Europejskiego Daniel Obajtek , który kandydował z listy PiS na Podkarpaciu, uzyskał mandat. W czwartek nowi europosłowie w gmachu Sejmu odbierali w zaświadczenia od Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze do europarlamentu.

Dziennikarze zapytali byłego prezesa Orlenu czy stawi się przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej . Do tej pory trzykrotnie nie pojawił się na przesłuchaniu.

Komisja ds. afery wizowej. Obajtek: Chętnie się stawię

Daniel Obajtek powiedział, że należy zapytać dotychczasowego przewodniczącego tej komisji Michała Szczerbę , z racji tego, że - jak to ujął - "cyrk, który realizował, skończył się z dniem wyborów" . Przypomnijmy, że poseł Koalicji Obywatelskiej również kandydował do PE i uzyskał mandat.

- W związku z tym, jeżeli komisja będzie miała ochotę, bym się stawił, to się chętnie stawię - powiedział Obajtek. Zaznaczył, że nie unika organów państwowych , ale - dodał - "nie można tydzień lub dwa przed wyborami robić tego cyrku, napuszczać policję".

Dodał, że termin odebrania awizo mijał dzień po posiedzeniu komisji, na które został wezwany, i że wielu świadków zwracało się o przełożenie ich przesłuchania, zatem on też taki wniosek złożył.

W ocenie byłego prezesa Orlenu "kultura i obyczaje mówią, żeby nie wykorzystywać komisji do celów wyborczych". - Czy to jest prawo w momencie, kiedy się napuszcza policję z całego województwa, robi blokadę i sprawdza bagażniki? - pytał w rozmowie z dziennikarzami.

Daniel Obajtek w ogniu pytań. "Miałem prawo nie stawić się przed komisją"

Daniel Obajtek stwierdził, że "sąd ukarał go grzywną, ale nie było doprowadzenia przymusowego w tym zakresie, o co niejednokrotnie prosił, żebym został poproszony na komisję po okresie wyborczym. - A pan Szczerba w poniedziałek stwierdził, że już tak naprawdę nie ma po co mnie przesłuchiwać - dodał.