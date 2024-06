Daniel Obajtek w nowej roli. Pochwalił się zdjęciem

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Daniel Obajtek z mandatem

Przypomnijmy, że były prezes Orlenu startował z "jedynki" na liście w okręgu numer 9 obejmującego Podkarpacie . Wraz z nim z listy PiS z tego okręgu do Brukseli pojedzie Bogdan Rzońca .

Daniel Obajtek nie stawiał się w prokuraturze i przed komisją śledczą

Były prezes Orlenu nie pojawił się na przesłuchaniu przed komisją zarówno 5, jak i 7 czerwca . W związku z tym d o sądu skierowano wniosek o jego ukaranie. Przewodniczący komisji Michał Szczerba chciał zatrzymania Obajtka, doprowadzenia go przed komisję i wymierzenia mu kary pieniężnej. Warszawski sąd odrzucił jednak część wniosku i zastosował wobec Obajtka jedynie karę grzywny w wysokości 3 tys. zł.

Według doniesień mediów Obajtek podczas kampanii ma miał przebywać w luksusowym apartamencie na Węgrzech. Do tych informacji Daniel Obajtek odniósł się tuż przed wyborami w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.

- Wielokrotnie mówiłem, że po odejściu z Orlenu nie jestem człowiekiem bezrobotnym i przebywam w różnych częściach, generalnie przemieszczam się. Byłem również w Budapeszcie, byłem na Słowacji, byłem w Czechach, byłem w Wiedniu, we Włoszech. To nie jest coś, co ukrywałem - mówił Daniel Obajtek, pytany gdzie obecnie przebywa.