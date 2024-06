Na listę, która pojawiła się w piątek, do "najdzikszych, najdziwniejszych i najbardziej szalonych" Politico zakwalifikowało w sumie 23 wybranych w ubiegłą niedzielę europosłów. Wśród nich dwóch Polaków.

Grzegorz Braun okrzyknięty został przez portal mianem "niszczyciela symboli religijnych". Wytknięto, że "skrajnie prawicowy polityk" niechlubnie wsławił się ugaszeniem za pomocą gaśnicy świecznika chanukowego w polskim Sejmie, uznał żydowskie Święto Świateł za "satanistyczny kult", a polskich Żydów za "wrogów Polski". Do tego w ubiegłym roku polityk zdewastował choinkę ozdobioną bombkami z flagami UE i Ukrainy .

Kolejny na liście znalazł się Daniel Obajtek, który został określony przez Politico " złotym dzieckiem PiS ". Przypomniano, że Obajtek był prezesem koncernu naftowego PKN Orlen , dopóki nie został zwolniony na początku tego roku przez nowy rząd. Jak zauważył portal, teraz przyjeżdża do Brukseli , gdzie może natknąć się na Michała Szczerbę , czyli szefa komisji śledczej ds. afery wizowej, dzisiaj także europosła, który bezskutecznie starał się wezwać Obajtka na świadka. Ten wykręcał się jednak obowiązkami związanymi z kampanią wyborczą.

Braun i Obajtek na liście najbardziej "szalonych" europosłów

Jak zaważył portal do utworzenia w PE frakcji politycznej potrzeba 23 europosłów z siedmiu krajów UE. Nic jednak - w ocenie portalu - nie wskazuje na to, by grupa "najdziwniejszych i najbardziej szalonych" europosłów miała się zjednoczyć.