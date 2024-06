Burza wokół Muzeum II Wojny Światowej. "Nie przywrócimy"

Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zadecydowała, że główna wystawa zostanie przywrócona do stanu z 2017 roku. Oznacza to m.in. usunięcie z wystawy portretów rtm. Witolda Pileckiego, o. Maksymiliana Kolbego, a także wieloformatowej fotografii rodziny Ulmów.

Współtwórca Muzeum II Wojny Światowej odpowiada szefowi PSL

"To, co się teraz dzieje w MIIWŚ, jest po prostu przywracaniem pierwotnego, oryginalnego kształtu wystawy. A ten kształt został przygotowany przez historyków niezależnie od jakichkolwiek nacisków. Z żadnymi politykami jej nie konsultowaliśmy, a w pracach brali udział nie tylko badacze zatrudnieni w muzeum, lecz także najwybitniejsi znawcy II wojny z Polski i zagranicy, jak choćby Timothy Snyder" - podkreślił w rozmowie z weekendową "Gazetą Wyborczą".

Prof. Paweł Machcewicz o kontrowersjach wokół wystawy: Przywracana jest normalność

"To zarazem dzieło sztuki i twór intelektualny, ekspozycja w każdym szczególe przemyślana i nie można dodawać do niej tego, co jakiś polityk, który akurat jest przy władzy, uważa za właściwe i potrzebne mu do osiągnięcia zaplanowanych celów" - powiedział.