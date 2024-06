Biskup oburzony zmianami w Muzeum II Wojny Światowej. "Apeluję do władz"

Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku , którą od kwietnia zarządza prof. Rafał Wnuk, poinformowała o planowanych i wprowadzonych już zmianach w wystawie głównej , która powrócić ma do stanu z 2017 r.

Oznacza to m.in. usunięcie z wystawy portretów rtm. Witolda Pileckiego , o. Maksymiliana Kolbego , a także wieloformatowej fotografii rodziny Ulmów.

Do sprawy odniósł się biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz . W przekazanym PAP oświadczeniu napisał, że " z niedowierzaniem i niezrozumieniem przyjął informacje o usunięciu wizerunków św. Maksymiliana Kolbego, bł. rodziny Ulmów oraz rotmistrza Witolda Pileckiego z wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku".

Zmiany w Muzeum II Wojny Światowej. Biskup zaapelował o przywrócenie wizerunków

"W czasach głębokiej polaryzacji naszego społeczeństwa i zagrożenia pokoju ze Wschodu patriotycznym obowiązkiem powinna być między innymi promocja postaw, które chlubnie zapisały się dziejach naszej ojczyzny , stanowiąc wzór do naśladowania" - stwierdził hierarcha.

Jak ocenił, "decyzje podjęte ostatnio w Muzeum II Wojny Światowej wydają się nie służyć temu celowi". " Godzą w ducha patriotycznego i wspólnotowego . Dlatego apeluję do władz Muzeum o przywrócenie należnego miejsca wizerunkom" - napisał biskup Lechowicz.

Zmiany w Muzeum II Wojny Światowej. Decyzja władz

Posłowie PiS poinformowali w czwartek, że składają projekt uchwały Sejmu zobowiązującej rząd do interwencji ws. przywrócenia ekspozycji polskich bohaterów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Premier Donald Tusk zapytany o tę sprawę podczas wtorkowej konferencji prasowej, podkreślił, że zależy mu, by muzeum "łączyło różne narracje, ale by łączyło też Polaków w odczuwaniu i rozumieniu historii".

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku we wtorek na swojej stronie poinformowało, że "zamierza przywrócić spójność całej wystawie". "Obecnie powracamy do pierwotnej wersji scenariusza oraz wizji autorów sekcji "System obozów koncentracyjnych" i "Droga do Auschwitz" oraz części wystawy zatytułowanej "Groza wojny"" - podano.