Burza wokół Andrzeja Poczobuta. Europoseł PiS grzmi: Hańba

"Negocjacje na temat wymiany więźniów między Rosją a Zachodem trwały co najmniej od półtora roku . Jako koordynator służb specjalnych prowadziłem w tej sprawie rozmowy z Amerykanami. Zaproponowałem przekazanie Rosjanom aresztowanego przez nas w lutym 2022 r. agenta GRU Pawła Rubcowa używającego nazwiska Pablo Gonzales " - poinformował w serwisie X Mariusz Kamiński .

Mariusz Kamiński wściekły po wypuszczeniu rosyjskiego szpiega. "Hańba"

Słowa Mariusza Kamińskiego skomentował w mediach społecznościowych Maciej Wąsik . "Tusk sprzedał Andrzeja Poczobuta. Rubcow na wolności, Poczobut w wiezieniu. To jest wielki skandal i wstyd dla Państwa Polskiego!" - napisał eurodeputowany z ramienia PiS.

Radosław Sikorski zabrał głos. Wspomniał o Andrzeju Poczobucie

Do kwestii uwolnienia Andrzeja Poczobuta odniósł się w piątek również szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski .

- To była operacja głównie amerykańsko-rosyjska . Chciałbym państwa zapewnić, że zabiegi o zwolnienie innych więźniów politycznych , białoruskich więźniów politycznych, w tym Andrzej Poczobuta toczą się innym trybem - przekazał minister. Zapewnił, że dziennikarz jest w jego myślach "każdego dnia".

Przypomnijmy: W czwartek Ankarze odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów między Rosją i krajami Zachodu. Jak poinformował turecki serwis Anatolia, operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Tureckie władze podały, że 10 osób, w tym dwie osoby nieletnie, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, trzy do USA. Objęto wymianą osoby z więzień w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi.