Uroczyste podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci miało miejsce w mazowieckim Tarczynie. W uroczystości udział wzięli premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Bardzo miło przyjeżdża się w takie miejsca, gdzie zgromadzeni są ci, którzy rozwijają Rzeczpospolitą codzienną pracą, codziennym trudem - powiedział Andrzej Duda. - Największym oparciem dla rozwoju w perspektywie przyszłości jest rodzina - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda: Wreszcie, prawdziwa polityka prorodzinna

Andrzej Duda ocenił, że świadczenie 500 plus wprowadzono "mimo głosów pseudoekspertów, którzy twierdzili, że zawali się Skarb Państwa, że budżet nie wytrzyma". - Okazało się to możliwe w 2016 roku. (...) Świadczenie 500 plus wprowadzono początkowo na drugie dziecko w rodzinie, w 2019 roku zostało rozszerzone na każde dziecko. W tym czasie polskie państwo wypłaciło ponad 230 mld złotych - podkreślił prezydent.

- Jak widać, rząd jest gotowy poświęcać część swojego budżetu na wsparcie dla rodzin. Wreszcie, prawdziwa polityka prorodzinna - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził, że to wsparcie "nie tylko w słowach, opowieściach, ale w rzeczywistych działaniach". - 500 plus, wyprawka dla dzieci, która jest co roku wypłacana wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie w programie Maluch plus, dla tych którzy wychowują najmłodsze dzieci - wymienił.



- To cały szereg działań, które należy nazwać inwestycjami ze strony państwa w polską rodzinę - ocenił Andrzej Duda.

Głowa państwa zwróciła uwagę, że za dwa lata kończy swoją "prezydencką misję". - Mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że taka polityka będzie nadal realizowana. (...) Do tego potrzebna jest odpowiedzialna władza. Bardzo dziękuję za ten nie gest, ale krok w realizacji zobowiązania, jakie każda władza powinna mieć wobec Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa - zwrócił się do Andrzej Duda do przedstawicieli rządu.

Premier Morawiecki: Sensem naszej polityki jest uśmiech dziecka

Głos na temat podpisania przez prezydenta waloryzacji świadczenia 500 plus zabrał premier Mateusz Morawiecki. - Sensem naszej polityki jest uśmiech dziecka, jest spokój i szczęście jego rodziców. Właśnie w ten sposób mierzymy wzrost gospodarczy i całą naszą politykę gospodarczą. Nie wskaźnikami, tylko uśmiechami na twarzach dzieci i spokojem co do wychowania, warunków materialnych ich rodziców - podkreślił szef rządu.



- Dziś wchodzimy w okres przedwyborczy. Niedługo przed wszystkimi Polakami stanie ten podstawowy, zasadniczy wybór, czy chcemy Polski, w której inwestuje się w dzieci, w której inwestycja w dzieci jest najbardziej wartościową inwestycją, czy chcemy takiej Polski, w której mamy się martwić, troszczyć, czy można związać koniec z końcem, od pierwszego do pierwszego - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki wymienił także w tym kontekście bezpieczeństwo dzieci i poziom ubóstwa. - To jest ta podstawowa różnica, to jest podstawowy wybór, przed którym stoimy - ocenił.

Szef rządu: Pieniądze na 800 plus są zabezpieczone w budżecie

Mateusz Morawiecki odniósł się także do głosów krytycznych na temat waloryzacji kwoty świadczenia 500 plus. - Wszyscy straszą, że ten powiększony program 800 plus, dzięki któremu dzieci, młodzież mogą brać dodatkowe lekcje, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, mieć spokojniejsze życie, że na to wszystko, zabraknie pieniędzy. Od lat słyszymy "nie ma pieniędzy i nie będzie", "nie da się", "nie uda się" - przyznał premier.

Premier Morawiecki stwierdził, że owe "straszenie pęka jak banieczki mydlane". - Dziś mamy budżet solidnie zabezpieczony. Te pieniądze są zabezpieczone na przyszły rok w budżecie - podsumował szef rządu.



800 plus. Andrzej Duda podpisał ustawę

Podwyższenie świadczenia w ramach programu 500 plus zapowiedział w połowie maja prezes PiS Jarosław Kaczyński.

27 czerwca projekt realizujący tę zapowiedź został przyjęty przez rząd, a 7 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy w tej sprawie.

Zgodnie z regulacją, wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniano, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych, zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na "sprawne obsłużenie wszystkich spraw".

"Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 roku, dokonanej w styczniu 2024 roku" - zaznaczono.

Rodzina 500 plus na każde dziecko

Obecnie ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko. Co roku od 1 lutego ZUS otwiera nabór na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego.

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!