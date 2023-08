Andrzej Duda miał wziąć udział w konferencji prasowej w Gdyni, by odnieść się do kwestii rosyjskich manewrów na Bałtyku. Plany prezydenta pokrzyżowała jednak pogoda. Samolot zmuszono do zawrócenia do Warszawy. - Wizyta odbędzie się w najbliższym czasie, gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą - przekazał w krótkim komunikacie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.