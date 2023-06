Spis treści: 01 800 plus. Będzie więcej pieniędzy

02 "500 plus". Nie trzeba składać wniosku o podwyżkę

03 Termin składania wniosków na nowy okres rozliczeniowy

04 "500 plus". Rozliczenie bez wyrównania

800 plus. Będzie więcej pieniędzy

Od 1 stycznia 2024 comiesięczne świadczenie wychowawcze na dziecko wzrośnie do z 500 do 800 złotych. Taką deklarację na konferencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości złożył przewodniczący partii, Jarosław Kaczyński.

Będzie to pierwsza waloryzacja "500 plus", które w niezmienionej formie jest wypłacane od 2016 roku. Odpowiednia ustawa zwiększająca dotychczasową kwotę o 300 zł ma zostać przyjęta przed jesiennymi wyborami.

"500 plus". Nie trzeba składać wniosku o podwyżkę

Niektórzy nie wiedzą, co zrobić, szczególnie wobec doniesień o konieczności składania nowych wniosków do ZUS. Wyjaśniamy: beneficjenci świadczenia nie muszą składać żadnych nowych wniosków.

Świadczenie zostanie zwiększone dla wszystkich beneficjentów automatycznie, a wszystkie przepisy i zasady uczestnictwa w programie pozostają bez zmian.

Czytaj też: Na jakich zasadach wypłata 800 plus? Rząd pokazał projekt ustawy

Nie zmienia to faktu, że wszyscy, którzy korzystają z dotychczasowego "500 plus" i tak muszą złożyć wnioski w związku z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Tak jak robili to już wcześniej.



Termin składania wniosków na nowy okres rozliczeniowy

Chociaż zapowiedź zwiększenia świadczenia nie dołoży żadnych dodatkowych formalności, to zasady programu "500 plus" i tak wymagają składania wniosków, na podstawie których ZUS ustala prawo do pobierania świadczenia przez wnioskodawcę.

Nabór na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 ruszył 1 lutego. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają więc czas najpóźniej do 30 czerwca, by uzupełnić dokumentację. W przeciwnym razie nie będą mogli liczyć na pełne wyrównanie niewypłaconego świadczenia, jeśli spóźnią się ze złożeniem wniosku.

Zobacz więcej: Do zdobycia 1000 zł na dziecko. Sprawdź, czy dostaniesz te pieniądze

W 2023 roku wniosek o przedłużenie "500 plus" można złożyć jedynie elektronicznie za pośrednictwem:



Platformy Usług Elektronicznych - PUE ZUS ;

; portalu Ministerstwa Rodziny Empatia ;

; bankowości elektronicznej.

W zależności od stanu prawnego opieki nad dzieckiem należy wybrać odpowiedni wniosek:



SW-R - dla matki lub ojca dziecka;

SW-O - dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych;

nad dzieckiem, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych; SW-D - dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, itp.

Większość beneficjentów "500 plus" złożenie wniosku ma już jednak za sobą. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, trzeba było załatwić tę sprawę do 30 kwietnia 2023 r.

"500 plus". Rozliczenie bez wyrównania

Wszyscy, którym do końca czerwca umknie konieczność dopełnienia formalności, mogą złożyć wniosek w późniejszym terminie.



Sprawdź: Ruszają konsultacje społeczne ws. 800 plus. Premier: Chcemy przedyskutować całą ustawę

Podania przesłane do 31 lipca zostaną rozliczone z wyrównaniem od lipca do września 2023, te złożone do 31 sierpnia - z wyrównaniem od sierpnia do 31 października.

Terminy wybiegają w przyszłość, ponieważ na wypłacenie pieniędzy na podstawie dokumentów spływających po terminie ZUS ma 3 miesiące od daty wpływu.

Według informacji przekazanych przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg do kwietnia 2023 na program przeznaczono już ponad 223 miliardy złotych.

W samym 2023 ma to być w sumie ponad 40 miliardów złotych. Program "500 plus" działa już od 7 lat.

