W głosowaniu nad 800 plus wzięło udział 451 posłów. 406 parlamentarzystów głosowało za przyjęciem nowelizacji, a 45 było przeciw. W głosowaniu nie wzięło udziału dziewięć osób.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

800 plus. Sejmowa komisja o projekcie

W czwartek wieczorem Sejm rozpatrzył projekt noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Projekt zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Zmiana wysokości świadczenia ma nastąpić z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Poseł sprawozdawca Urszula Rusecka (PiS) podkreśliła, że program 500 plus spełnił swoją rolę w stu procentach i zmienił na lepsze funkcjonowanie polskiej rodziny. - Polska jest silna siłą polskich rodzin" - wskazała. "Teraz wprowadzamy nową odsłonę programu, zwiększając kwotę do 800 zł od 1 stycznia 2024 roku - przypomniała.

- Zgadzamy się z programem 500 plus i jest to dobry program - oceniła Okła-Drewnowicz, zastrzegła jednak, że są potrzebne zmiany. Zgłosiła poprawkę, by świadczenie 800 plus weszło w życie z dniem 1 czerwca 2023. Poinformowała, że KO wniosła też poprawki w do ustawy budżetowej, by te środki zabezpieczyć.

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza (KP) wzrost świadczenia o 300 zł powinien dotyczyć aktywnych zawodowo - rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje - i poprawkę w tej sprawie złożył.

Świadczenie 800 plus. Od kiedy?

Projekt ustawy gwarantującej waloryzację programu 500 plus do 800 plus rząd przyjął pod koniec czerwca. Jak czytamy, zwiększone świadczenie miałoby być wypłacane od 2024 roku.

Jak się jednak okazuje, na pieniądze trzeba będzie najprawdopodobniej poczekać. Z uwagi na "regulacje techniczne" wsparcie finansowe dla rodzin, wraz z zaległościami, może być wypłacone nawet dopiero pod koniec lutego.

Rzecznik rządu przekazał, że wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

