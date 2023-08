Mateusz Morawiecki atakuje PO: Odziedziczyliśmy zgliszcza w armii

- To, co odziedziczyliśmy po rządach PO, jeśli chodzi o polską armię, wojsko - to były prawdziwe zgliszcza. Zlikwidowano ponad 600 jednostek operacyjnych - powiedział w sobotę w Wejherowie premier Mateusz Morawiecki. - Dziś Polska może być dużo spokojniejsza - podkreślił szef polskiego rządu.