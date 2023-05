Kaczyński: 500 plus od nowego roku to 800 plus

Wideo pluscdn

Chwilę po godz. 14:30 na mównicy pojawił się Kaczyński. Jest to punkt kulminacyjny dwudniowego wydarzenia. Zgodnie z zapowiedziami powinny paść propozycje, które znajdą się w programie PiS na nadchodzące wybory.

Kaczyński podkreślał, że PiS "chce iść cały czas tą samą drogą" i gonić najsilniejsze gospodarki Europy. - Hiszpania już bardzo niedaleko, później Włochy, Francja i od Finlandii zaczynają się państwa najbogatsze - mówił.

Prezes PiS podkreślił też, że Polska musi uzyskać "status podmiotowy, poważnego państwa". - To gospodarka, polityka militarna, jak i w ogromnej mierze także dyplomacja - wymieniał i podkreślił, że "jesteśmy blisko".

- Musimy przede wszystkim doprowadzić do tego, by nasza gospodarka zaczęła się bardziej rozwijać w oparciu o postęp technologiczny - powiedział Kaczyński. Podkreślał, że w Polsce na "tej płaszczyźnie mamy wiele osiągnięć, po które musimy sięgać". - Musimy stworzyć tutaj podstawy do wielkiego inwestowania. Stąd ta propozycja, żeby cała Polska stała się strefą do inwestowania - powiedział.

Szef PiS odniósł się też do "patriotyzmu gospodarczego". Podał przy tej okazji przykład Niemiec, gdzie rodzime firmy handlują między sobą odpowiednimi komponentami.

Odtworzenie kształcenia zawodowego

Kaczyński powiedział też, że innym z celów musi być "odtworzenie kształcenia zawodowego w Polsce na różnych poziomach". Jego zdaniem w ciągu ostatnich przeszło 30 lat bardzo dużo straciliśmy na tej płaszczyźnie.

- To jest tak, że pewne dziedziny, które istniały nawet w tym strasznym systemie, dzisiaj niemal nie istnieją - choćby atomistyka - podał przykład. Odnosząc się do kwestii energetyki, planów budowy elektrowni, podkreślał, że Polska musi mieć własną atomistykę, jeśli nie ma to być "element naszej zależności".

800 plus zamiast 500 plus

- Kontynuujemy naszą politykę społeczną, ale ją rozwijamy. Od przyszłego roku 500 plus zostanie zmienione na 800 plus - przekazał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński ogłosił również darmowe leki dla osób od 65 roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Ostatnim "konkretem ula programowego" jest wprowadzenie bezpłatnych autostrad i dróg szybkiego ruchu.

"Polska z najsilniejszą armią w Europie"

Minister Mariusz Błaszczak otworzył o godz. 10 niedzielną część konwencji, która zaczęła się od poruszenia kwestii bezpieczeństwa Polski.

Zaznaczył, że fundamentem reformy polskiej armii jest ustawa o obronie ojczyzny. Przypominając o krokach, jakie zostały poczynione w kierunku wzmocnienia obronności Polski, złożył poważną deklarację. - Zapewniam państwa, w ciągu dwóch lat będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie - powiedział.

Szef MSZ podczas panelu poświęconemu bezpieczeństwu mówił o potrzebie dążenia do coraz większej konsolidacji świata Zachodu, wobec zagrożenia z Moskwy. - Jako jedno z nielicznych państw wypełniamy zobowiązanie przeznaczania min. Dwa proc. PKB na obronność. W tamtym roku było to około trzy proc., a w tym będzie ponad cztery proc. Polska staje się liderem w regionie - podkreślił Zbigniew Rau.



Bezpieczeństwo energetyczne

Kolejnym tematem konwencji było bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczna i tania energia. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin nakreślił sytuację w jakiej znajduje się Polska w obliczy wojny w Ukrainie oraz wprowadzanemu przez Brukselę pakietowi Fit for 55.

- Będziemy do końca walczyć o to, by polityka klimatyczna UE uwzględniała nasz polski interes i naszą polską specyfikę - zapewniał.

Sasin przypomniał o realizacji programów rozwoju odnawianych źródeł energii, ale zaznaczył, że to nie wszystko. - Samo OZE nie zapewni nam dobrej przyszłości energetycznej. Potrzebna jest energetyka jądrowa - mówił. Podkreślił, że w Polsce mają powstać trzy elektrownie jądrowe. Jedna z nich to "projekt biznesowy, unikalny i nowatorski". - To projekt realizowany przez państwowe PGE oraz największą prywatną, polską spółkę energetyczną czyli ZE PAK - wymieniał.

Odbył się także panel poświęcony suwerenności, w którym udział wzięli m.in. Dominiak Tarczyński i Jacek Saryusz-Wolski. Jego uczestnicy poruszali kwestie związane z relacjami w UE, waluty czy infrastruktury.

Sobotnia część konwencji

W sobotę odbyła się pierwsza część prezentacji nowych pomysłów.

Kaczyński stwierdził, że program PiS to program szybkiego zbliżania się przez Polskę do poziomu bogatych krajów europejskich.

- Chcemy dogonić, a nawet przegonić najlepszych. Przegoniliśmy już pod względem zarobków Portugalię i Grecję. Gonimy Hiszpanię i Francję. A przegonimy także Niemcy - szybciej niż się komentatorom wydaje - wtórował mu Morawiecki.