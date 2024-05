Panie Donald Tusk, apeluję do Pana o przywrócenie 14. emerytury do poziomu, który ja i mój rząd przyjęliśmy w 2023 r. - w ten sposób Mateusz Morawiecki zaapelował do szefa rządu ws. przywrócenia 14. emerytury do poziomu z 2023 r. "Uderzenie w najsłabszych i najbiedniejszych to nie tylko złamanie zasad uczciwości politycznej, ale zasad zwykłej ludzkiej przyzwoitości" - dodał wiceprezes PiS. "Proszę dotrzymać słowa"- podkreślił.