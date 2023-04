W poniedziałek obchodzimy 13. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej . W związku z tym, że wydarzenie przypadło na drugi dzień Świąt Wielkanocnych, zdecydowano o przesunięciu głównych uroczystości na niedzielę 16 kwietnia.

13. rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze

W Krakowie oraz w Warszawie odbyły się pomniejsze wydarzenia z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy , premiera Mateusza Morawieckiego oraz Jarosława Kaczyńskiego - prezesa PiS i brata tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Po uroczystościach w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości udał się do Częstochowy, by wziąć udział we mszy świętej na Jasnej Górze w intencji ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, ofiar zbrodni katyńskiej oraz Ojczyzny. Uroczystościom przewodniczył abp Wacław Depo.