To już nie zawsze nawet parlament czy rząd, ale poszczególni ministrowie lub posłowie decydują teraz, co jest legalne, a co nie. W imię "przywracania praworządności" dostaliśmy system absolutnie niepraworządny. A skoro prezydentem został Nawrocki, ten stan będzie trwał. Trybunału nie da się obalić, bo to też wymagałoby co najmniej nowej ustawy, ale będzie się go dalej bojkotować - przynajmniej do końca kadencji tego Sejmu. Argumentem w skomplikowanych sporach prawnych staje się obecność policjantów lub ochroniarzy.