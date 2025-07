Doniesienia mediów o wejściu policji do siedziby KRRiT. Jest reakcja służb

Policja zdementowała informacje o wejściu do siedziby KRRiT, wskazując, że wszystkie czynności prowadzone były przed budynkiem.

Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - poinformowała w niedzielę Telewizja Republika . Celem interwencji miało być ustalenie miejsca pobytu szefa KRRiT Macieja Świrskiego. Taką wersję potwierdził sam zainteresowany, który powiedział, że "najpierw byli tajniacy, a potem przyjechał radiowóz".

Policja w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu przyznała, że mundurowi prowadzili pewne czynności , ale miały one miejsce przed siedzibą konstytucyjnego organu, a nie bezpośrednio w budynku.

"Policjanci nie wchodzili wczoraj wieczorem do siedziby KRRiT! Takie informacje to wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Prosimy o nierozpowszechnianie dezinformacji " - czytamy w poniedziałkowym oświadczeniu Komendy Stołecznej Policji .

"Policjanci rozmawiali wczoraj wieczorem z pracownikami ochrony siedziby KRRiT. Rozmowa miała miejsce przed budynkiem KRRiT, a nie w jej siedzibie . Mundurowi chcieli wyłącznie potwierdzić miejsce oraz czas, kiedy przewodniczący KRRiT miał dzisiaj stawić się do pracy. Powyższe ustalenia miały na celu przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie siedziby KRRiT oraz przeciwdziałanie ewentualnemu zakłóceniu ładu i porządku publicznego" - napisano w stanowisku opublikowanym na profilu KSP w mediach społecznościowych.

Urzędnik odniósł się też do interwencji policji.

- Wczorajsze wydarzenie to był jakiś rekonesans policji , być może dlatego, że główny adres rejestrowy Krajowej Rady jest na ul. Sobieskiego, tam, gdzie kiedyś Rada się mieściła. Po czym się rozrosła i w tej chwili jest tu od lat. Więc oni sprawdzali, czy Świrski urzęduje na Sobieskiego czy na skwerze Wyszyńskiego - powiedział.

W piątek Sejm większością głosów zdecydował o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego. Za zagłosowało 237 posłów. 179 było przeciwko. Wstrzymało się 16 głosujących.

Uchwała Sejmu powoduje, że Świrski do momentu zakończenia postępowania jest zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych.

- Taki jest powód i nie udawajmy, że jest inny. Drastycznie łamie prawo i jest zawiadomienie do prokuratury złożone w tej sprawie. Pełnomocnik likwidatora TVP występuje w tej kwestii, a ja poważnie rozważam zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla pana Świrskiego, bo uważam, że to jest przekroczenie wszelkich linii - mówił polityk.