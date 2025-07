Maciej Świrski wydał oświadczenie. "Z szacunku dla państwa"

Sejm zagłosował za postawieniem Świrskiego przed Trybunałem Stanu, co wywołało kontrowersje dotyczące zgodności z konstytucją.

Oświadczenie Macieja Świrskiego pojawiło się kilka dni po tym, jak Sejm opowiedział się za postawieniem go Trybunałem Stanu . Za wnioskiem zagłosowało 237 posłów. 179 było przeciwko, a 16 wstrzymało się od głosu.

Głos w sprawie zabrał we wtorek rano sam Maciej Świrski. "Z szacunku dla państwa polskiego i powagi chwili zdecydowałem, że nie będę podejmował działań zmierzających do odwrócenia wczorajszego - w mojej ocenie wadliwego prawnie - odwołania mnie z funkcji przewodniczącego KRRiT" - powiadomił w sieci.

"W obliczu zaprzysiężenia prezydenta RP nie chcę dawać pretekstu rządzącym do generowania chaosu i obniżania rangi urzędów " - podkreślił Świrski w wydanym komunikacie.

Po piątkowym głosowaniu w Sejmie Maciej Świrski wystąpił na konferencji, gdzie odniósł się do decyzji większości posłów. - To głosowanie nie miało być prawa realizowane de facto, złamano konstytucję tym głosowaniem i kiedyś zostanie to rozliczone - przekonywał.