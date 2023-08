"Cztery razy Nie" - Kaczyński w pułapce antytuskowości

Żadnego projektu, żadnej wizji, poza zniszczeniem wszystkiego, co zrobiła transformacja ustrojowa po roku 1989, wyprowadzając Polaków ze społecznych i ekonomicznych ruin PRL-u.

Zamiast własnej reformy emerytalnej (przechwytywanie przez działaczy partyjnych coraz większej części emerytalnych składek Polaków to nie jest żadna "reforma"), "Nie!" dla wszystkich prób (mniej lub bardziej udanych) naprawienia załamującego się coraz bardziej systemu emerytalnego w Polsce .

Zamiast mniej i bardziej udanych wolnorynkowych reform szukających realnego właściciela dla państwowych molochów, "Nie!" - czyli oddanie jak największej liczby polskich firm pod kontrolę najbardziej niekompetentnych, najbardziej posłusznych działaczy partii rządzącej , albo w ręce ich krewnych czy politycznych klientów. Żeby wielomilionowe sumy z budżetów "upaństwowionych" (czyli upartyjnionych) przedsiębiorstw płynęły do kieszeni działaczy PiS albo zasilały media Rydzyka, Obajtka i braci Karnowskich . A w przypadku koalicji z Konfederacją , żeby część tego strumienia budżetowej kasy popłynęła do "prawicowych chłopców" , żeby ich najpierw kupić, później szantażować.

I już poza referendum, w politycznej praktyce rządów Kaczyńskiego w ciągu ostatnich ośmiu lat, zamiast własnego pomysłu na sądy (bo hejterzy Ziobry w sądach powszechnych i neo-KRS czy trzeciorzędni oportuniści w trybunale Przyłębskiej to nie żadna reforma), niszczenie całego wysiłku włożonego po 1989 roku w odbudowanie w Polsce niezawisłych sądów , gdzie sędziowie nie czekaliby na telefon z KC PZPR czy z Nowogrodzkiej. Niszczenie wysiłku ludzi tak różnych - ideowo, genealogicznie - jak Adam Strzembosz, Andrzej Zoll, Marek Safjan, Andrzej Rzepliński ... Jedni z nich byli konserwatystami, inni liberałami, ale wszyscy byli wybitnymi polskimi prawnikami z naprawdę najwyższej półki. Czego o Przyłębskiej, Piotrowiczu, Piebiaku ... nie można powiedzieć.

"Nie!" to wszystko, co Kaczyński zawsze miał do powiedzenia na temat państwa, polityki, Polaków. Nie ma lepszego podpisu i autoportretu politycznego nihilisty i improduktywa, niż te wymyślone przez niego referendalne pytania. Cztery razy negacja. Negacja skandowana z plakatów i telewizorów. Świadectwo absolutnej bezpłodności, całkowitej bezproduktywności, jak te "projekty reform" Zjednoczonej Prawicy, które były wyłącznie niszczeniem czyichś reform, przygotowanych i przeprowadzonych naprawdę przez rządy Mazowieckiego czy Buzka.