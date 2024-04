O nominacji dla Michała Jarosa w nowej kadencji władz samorządowych, rozpoczynającej się w maju, poinformował w niedzielny wieczór na platformie X poseł KO Bogdan Zdrojewski . Wskazał, że na posiedzeniu zarządu regionalnego Platformy Obywatelskiej podjęto decyzję o jednomyślnej rekomendacji dla Jarosa na marszałka sejmiku województwa dolnośląskiego . Zastąpiłby on marszałka województwa Cezarego Przybylskiego (Bezpartyjni Samorządowcy).

Zmiany w Sejmie. Krzysztof Mieszkowski za Michała Jarosa

Jak poinformował w mediach społecznościowych Bogdan Zdrojewski, ma być to Krzysztof Mieszkowski. W październikowych wyborach startował z listy Koalicji Obywatelskiej. W okręgu nr 4 postawiło na niego 7031 wyborców. Zabrakło mu kilkuset głosów, by po raz trzeci zasiąść w poselskich ławach. Były dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu został posłem pierwszy raz w 2015 roku, startując z list z Nowoczesnej. W 2019 roku ponownie uzyskał mandat.