Szczepienia to jedna z tych rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, planując tegoroczne wakacje za granicą. To tym ważniejsze, że Polacy za cel swoich podróży coraz częściej wybierają egzotyczne kierunki. Szczepiąc się przed podróżą do krajów Afryki, Azji czy Ameryki Południowej, możemy uchronić się przed niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi. Profilaktyczne szczepienie przyda się także w Europie. Na co się zaszczepić przed zagranicznym urlopem? Na co zwrócić uwagę przed wakacjami? Sprawdzamy.

Wakacje 2023. Jak się zaszczepić przed podróżą?

By zaszczepić się przed zagraniczną podróżą, trzeba zgłosić się do lekarza rodzinnego albo lekarza chorób tropikalnych lub medycyny podróży. Warto zrobić to co najmniej na kilka tygodni przed planowanym wyjazdem, bo niektóre szczepionki podawane są w kilku dawkach w wymaganych przez producenta odstępach czasu. Warto także pamiętać, że nawet jeśli zaszczepiliśmy się przeciwko konkretnej chorobie w przeszłości, teraz może być konieczne podanie dawki przypominającej.

"Obecnie jedynym szczepieniem obowiązkowym - na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych - jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce (żółta febra)" - czytamy na rządowej stronie gov.pl. Trzeba zaznaczyć, że chodzi o kraje endemicznego występowania tej choroby z Afryki i Ameryki Południowej.

Wiele państw prowadzi jednak własną politykę szczepień, wymagając od przyjezdnych zaświadczeń przyjęcia szczepionki na inne choroby. Ich brak może skutkować zatrzymaniem nas na granicy i niewpuszczeniem na terytorium danego kraju, obowiązkową kwarantanną na nasz koszt, a nawet przymusowym szczepieniem na przejściu granicznym.

Pamiętajmy, że nawet jeśli szczepienie nie jest wymagane dla Polaków lecących bezpośrednio z Polski, to sytuacja może wyglądać inaczej, jeśli lecimy z przesiadką.

Aktualnych informacji najlepiej szukać na rządowych stronach kraju, do którego zamierzamy się udać. Jeśli wybraliśmy wyjazd zorganizowany, wszelkie informacje uzyskamy bezpośrednio w biurze podróży.

Jakie szczepionki gdy jedziemy do Egiptu, Tunezji i Maroka?

Do najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w Afryce wśród Polaków należą: Egipt, Tunezja i Maroko. Żadne z tych państw nie nakłada na nas obowiązku wykonywania konkretnych szczepień. Nie oznacza to jednak, że nie warto ich wykonać.

Wybierając się do Egiptu, szczególnie zaleca się szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i polio - tzw. szczepienie BTP. Z kolei przed wylotem do Tunezji, warto rozważyć także szczepienie przeciwko krztuścowi, durowi brzusznemu i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Maroko to miejsce, które powinno skłonić nas do szczepienia przeciwko żółtaczce pokarmowej. Poza tym przydatne okażą się wszystkie rutynowe szczepienia, z których korzystamy w Polsce, np. przeciwko grypie.

Jakie szczepienia przed wyjazdem na Bliski Wschód?

W tym sezonie znowu duża część z nas wybierze Turcję jako miejsce swojego wypoczynku. Nic dziwnego, to przecież kraj, który łączy wszystko to, co do dobrego wypoczynku jest potrzebne - pogodę, piękne plaże, dobre jedzenie i wspaniałą kulturę.

Jakie szczepienia obowiązują turystów w Turcji? Jadąc do Turcji, nie zapomnijmy o zalecanych szczepieniach przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typy A, durowi brzusznemu i krztuścowi.

Wybierając się natomiast do Izraela - czy to na pielgrzymkę, czy też rekreacyjnie - powinniśmy pomyśleć o szczepieniu przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby typu A i B, ale też przeciwko tężcowi i błonicy.

Turystyczny raj, czyli Azji Południowo-Wschodnia

Tajlandia to ten kraj w Azji Południowo-Wschodniej, który nazywany jest turystycznym rajem. Nic więc dziwnego, że przyjeżdżają tutaj każdego roku tysiące Polaków.

Przed wyjazdem do Tajlandii, w pierwszej kolejności powinniśmy pomyśleć o szczepieniu przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby typu A i B, cholerze, wściekliźnie, tężcowi, durowi brzusznemu, krztuścowi i żółtej febrze.

Podobnie będzie, jeśli wybierzemy się do innych krajów tego regionu, w tym do Wietnamu, Malezji lub na Filipiny. Szczepienia powinniśmy rozpocząć ok. 4-6 tygodni przed podróżą.

Szczepienia przed wyjazdem do Ameryki Południowej

W przypadku takich państw Ameryki Południowej jak Brazylia, Boliwia, Kolumbia, Wenezuela czy Gujana Francuska, niezbędne będzie szczepienie przeciwko żółtej febrze. To uciążliwa choroba, objawiająca się wysoką gorączką, silnym bólem głowy i mięśni, ale też dreszczami i nudnościami.

Obowiązkowe szczepienie wykonamy w specjalnych punktach szczepień, których listę możemy znaleźć na stronie ministerstwa zdrowia.

Szczepionkę przyjmuje się raz w życiu w jednej dawce. Po wykonaniu szczepienia dostaniemy Międzynarodową Książeczkę Szczepień, która zaświadcza o przyjęciu szczepionki i jest honorowana za granicą.

Wakacje 2023. Na te choroby warto się zaczepić

Niezależnie od tego, jakich szczepień wymagają od nas władze krajowe, możemy mówić o grupie szczepień zalecanych. Najlepiej skonsultować je ze specjalistą, który dostosuje pakiet szczepień nie tylko do sytuacji epidemiologicznej w danym państwie, czasu trwania podróży, czy jej konkretnego celu, ale też do naszego wieku i stanu zdrowia.

Do najczęściej zalecanych szczepień należą te przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby typu A i B, tężcowi, durowi brzusznemu, wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Adrian Wojtasik

