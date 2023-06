Jak chronić skórę przed oparzeniem słonecznym? Wystarczą te cztery rzeczy

Ciekawostki

Ochrona skóry przed słońcem jest kwestią istotną szczególnie latem, gdy jest go najwięcej. Słoneczne promienie UVA i UVB silnie oddziałują na nieosłoniętą skórę. Brak ochrony przed nimi może doprowadzić nie tylko do bolesnych oparzeń. Konsekwencje mogą być o wiele poważniejsze, dlatego należy wiedzieć, jakich produktów używać, by ochronić swoje ciało przed działaniem słońca.

Zdjęcie Przed negatywnym działaniem słońca trzeba chronić zwłaszcza dzieci / 123rf / 123RF/PICSEL