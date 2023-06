Jak przetrwać daleką podróż samolotem bez nieprzyjemnych wrażeń? Trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników. Trzymając się sprawdzonych sposobów unikniemy niepotrzebnego stresu. Oto nasze podpowiedzi.

Daleka podróż samolotem. Postaw na wygodę

Kilkunastogodzinny lot nie musi być trudny do przetrwania. Może za to być... idealną okazją do odpoczynku!

Niemniej trzeba pamiętać o tym, żeby przygotować sobie wszystko to, co kojarzy się z wygodą i relaksem. Ulubiony dres i wygodne buty, najlepiej takie, które łatwo zdjąć ze stóp, pomogą w realizacji tego zamierzenia. Długodystansowa podróż samolotem to bowiem idealna okazja do założenia długich skarpet i ulubionych klapek. Taka moda na pokładzie samolotu nikogo już nie dziwi.

Najlepiej będzie wybrać podkolanówki uciskowe, które dadzą uczucie lekkości nawet po długim locie. Mogą także zapobiec obrzękom i powstawaniu zakrzepów.

Jak przetrwać długi lot? Rozwiązaniem jest... sen

Jeśli jest taka możliwość warto wybrać lot, który rozpoczyna się wieczorem. Dzięki temu łatwiej będzie zasnąć, a podróż upłynie zdecydowanie szybciej. Oczywiście spanie w pozycji siedzącej nie jest tym samym, co w wygodnym łóżku hotelowym, które po drugiej stronie globu.

Odpowiednie przygotowanie do snu w samolocie może sprawić, że upłynie on całkiem przyjemnie. Można wziąć ze sobą poduszkę podróżną, przydadzą się stopery do uszu i opaska na oczy.

Przed wylotem można upewnić się, czy na pokładzie samolotu będą dostępne lekkie koce. Jeśli nie linia lotnicza nie oferuje pasażerom pledów, koniecznie trzeba zabrać swój koc.

Ulubiona rozrywka na pokładzie samolotu

Większości linii lotniczych również zależy na komforcie pasażerów i dobrych odczuciach związanych z marką. Dlatego na pokładzie samolotu można niejednokrotnie skorzystać z ekranu wbudowanego w fotel pasażera znajdujący się z przodu.

Pasażer może obejrzeć film, posłuchać muzyki czy podcastu. Oferta jednak jest dość ograniczona, a większość pozycji w ofercie przewoźników dostępnych jest w języku angielskim lub w rodzimym języku linii lotniczej. Wtedy treści rozrywkowe mogą być oferowane np. z angielskimi napisami.

Dobrze więc zabrać ze sobą własny tablet z pobranymi odcinkami ulubionego serialu i playlistą z preferowaną muzyką. Na pokładzie samolotu lepiej nie liczyć na połączenie z internetem. Dostęp do WiFi w maszynach bywa bardzo kosztowny.

Lot samolotem to także idealny czas na przejście w tryb offline i przeczytanie np. książki, czy interesującego magazynu.

Zabierz ze sobą najważniejsze kosmetyki

Dużym błędem w podróżowaniu jest pozostawienie wszystkich kosmetyków w bagażu nadawanym.

Skóra podczas lotu wymaga odpowiedniej pielęgnacji, dlatego warto mieć ze sobą nawilżający krem do twarzy, balsam, małe opakowania kosmetyków do mycia oraz szczoteczkę do zębów i pastę.

Dobrze jest też mieć ze sobą na pokładzie chusteczki odświeżające, które pomogą zadbać o higienę i pozwolą poczuć się lepiej w suchym powietrzu z klimatyzacji.

Pomoże lekka dieta w rejsowym samolocie

Z jakością posiłków oferowanych przez linie lotnicze bywa różnie. Łączy je to, że są raczej ciężkostrawne.

Dlatego lepiej zabrać ze sobą swoje owoce lub lekką sałatkę. Warto pamiętać o dobrym nawadnianiu oraz unikaniu alkoholu i słodkich napojów, które na pokładzie samolotu nie są dobrym rozwiązaniem.

