Spis treści: 01 Samochodem do Chorwacji. Jaką trasę wybrać?

02 Gdzie odpocząć w drodze do Chorwacji? Intensywne Brno

03 Turystyczny odpoczynek w Wiedniu. Pałace i opera

04 Co zobaczyć w drodze do Chorwacji? Czeka Bratysława

05 Przerwa w drodze do Chorwacji? Jezioro Bled w Słowenii

Samochodem do Chorwacji. Jaką trasę wybrać?

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wśród Polaków. Słoneczna pogoda, zjawiskowe widoki i pyszna kuchnia to tylko niektóre z wielu powodów, dla których turyści odwiedzają ten kraj. Każdy podróżny, który wybiera się w wakacyjną podróż samochodem do Chorwacji, ma do wyboru kilka dróg.

W zależności od wybranej trasy podróż samochodem może trwać od ponad 13 do ponad 17 godzin, a długość trasy wyniesie od 1300 km do prawie 1500 km. Najczęściej wybierane trasy do Chorwacji prowadzą przez Czechy, Austrię, Słowenię, Słowację i Węgry. Wszystko zależy od tego, skąd wyruszamy i gdzie planujemy przerwy na odpoczynek.

Reklama

Zobacz więcej: Najciekawsze muzea na świecie. Nietypowe, zaskakujące, zabawne

Turyści z zachodniej części Polski powinni kierować się w stronę Wiednia i stamtąd przez Słowenię do Chorwacji.

W przypadku osób, które planują podróż do Chorwacji ze wschodniej części kraju, warto wybrać drogę przez Słowację i Węgry.

Gdzie odpocząć w drodze do Chorwacji? Intensywne Brno

Jadąc samochodem na wakacje do Chorwacji warto zatrzymać się w drodze na przerwę. Nocleg na trasie nie musi być tylko koniecznością związaną z regeneracją, ale też okazją do odwiedzenia ciekawych miejsc. Oto miasta, które warto zobaczyć w drodze do Chorwacji, planując podróż własnym środkiem transportu.

Idealnym miejscem na przystanek w drodze do Chorwacji jest czeskie miasto Brno. Stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania Moraw, ale samo może też poszczycić się wieloma interesującymi zabytkami.

Zobacz więcej: Najciekawsze muzea na świecie. Nietypowe, zaskakujące, zabawne

Mimo że Brnu daleko do atrakcji Pragi, to wciąż może być dobrym wyborem na krótki wypad. Co warto zobaczyć w Brnie? Tamtejsze atrakcje to przede wszystkim zamek Špilberk, katedra św. Piotra i Pawła, fontanna Parnas, Plac Wolności, czyli główny rynek w Brnie oraz Willa Tugendhatów.

Zdjęcie Brno jest jednym z najpiękniejszych miast w Czechach / biggunsband/easyfotostock/Eastnews / East News

Turystyczny odpoczynek w Wiedniu. Pałace i opera

Przejeżdżając przez Austrię, warto znaleźć nocleg w pobliżu jej stolicy, czyli Wiednia. To miasto kultury i wieloletniej historii, bogate w ciekawe miejsca przyciągające turystów z całego świata.

Do największych atrakcji turystycznych Wiednia z pewnością należą pałace Habsburgów i Schonbrunn, katedra św. Szczepana w centrum miasta, a także najsłynniejsza na świecie opera wiedeńska.

Zobacz więcej: Zanim zarezerwujesz hotel na wakacje. Jak uniknąć problemów? Podpowiadamy

Planując odpoczynek w Wiedniu trzeba się liczyć z nieco większymi cenami za nocleg niż w przypadku Czech. Mimo to zdecydowanie warto odwiedzić stolicę Austrii.

Zdjęcie Katedra św. Szczepana jest jednym z największych kościołów Europy oraz wizytówką Wiednia / 123RF/PICSEL

Co zobaczyć w drodze do Chorwacji? Czeka Bratysława

Do miejsc, które warto odwiedzić, jadąc na wakacje do Chorwacji, zalicza się Bratysława. Jest jedyną stolicą na świecie, która graniczy z dwoma państwami - na południu z Węgrami, a na zachodzie z Austrią. Mimo że nieodległe Wiedeń i Budapeszt często odciągają uwagę turystów od serca Słowacji, to nie należy pomijać tego miasta.

Zobacz więcej: Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2023? Ile będą trwać wakacje 2023?

Największe atrakcje Bratysławy to most SNP i UFO Tower, katedra św. Marcina, Brama Michalska, Hlavné námestie (główny plac Bratysławy) oraz zamek Devin.

Warto zobaczyć niecodzienny pomnik Čumila, czyli wychylającego się spod pokrywy w ulicy kanalarza.

Zdjęcie Bratysława może pochwalić się wieloma pięknymi zabytkami / East News / East News

Przerwa w drodze do Chorwacji? Jezioro Bled w Słowenii

W drodze do Chorwacji warto zatrzymać się również w mieście Bled na Słowenii. Można zobaczyć tam jezioro o tej samej nazwie. To prawdziwa turystyczna perełka i wizytówka tego kraju.

Zobacz więcej: Tych miejsc unikaj latem. Wakacje zamienią się w piekło

W poszukiwaniu najlepszych widoków będzie można odwiedzić kilka z okolicznych wzgórz, przespacerować się wokół akwenu lub popłynąć na wysepkę. Główną wadą jeziora Bled jest to, że bez względu na porę roku zawsze jest tam tłoczno. Trudno się temu jednak dziwić.

Zdjęcie Jezioro Bled na Słowenii zachwyca turystów z całego świata / Sergio Pitamitz/VWPics/UIG Travel and Satelite/East News / East News

Zobacz także:

Tych miejsc unikaj latem. Wakacje zamienią się w piekło

Bon turystyczny 2023. Co z pieniędzmi na wakacje?

Apteczka na wakacje. Co ze sobą zabrać, aby wyjazd był bezpieczny?