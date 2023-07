Korfu, inczej Kerkyra, to górzysta grecka wyspa w archipelagu siedmiu Wysp Jońskich, leżącego w północnej części Morza Jońskiego u wybrzeży Albanii.

Od innych popularnych wśród turystów wysp, takich jak Kreta, Rodos czy Kos, odróżnia ją jej dzikość oraz piękny zielony kolor, który dominuje w krajobrazie. To zasługa bujnie rosnącej tam roślinności, w tym gajów oliwnych oraz upraw drzewek cytrusowych.

Korfu to idealne miejsce na wakacje, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Od tętniących życiem nadmorskich kurortów po ustronne, dziewicze plaże i zatoczki. Korfu to przede wszystkim raj dla miłośników przyrody oraz plażowania. Latem średnia temperatura powietrza wynosi tam 29-31 st. C., natomiast temperatura wody to 22-25 st. C.



Dwie godziny samolotem z Polski. Ile kosztuje lot na Korfu?

Na grecką wyspę Korfu bez problemu dolecimy z pięciu polskich miast: Krakowa, Katowic, Warszawy, Gdańska i Poznania. Na tych trasach znajdziemy bezpośrednie loty oferowane przez niskobudżetowych przewoźników.

W lipcu oraz sierpniu za bilety w dwie strony zapłacimy od 470 do 750 złotych na osobę. Cena uzależniona jest od terminu oraz miejsca wylotu. Na ten moment, w sezonie wakacyjnym najtaniej prezentują się loty z Krakowa.

Bezpośredni lot na wyspę trwa dwie godziny. Lotnisko na Korfu znajduje się niedaleko stolicy wyspy i to właśnie tam warto szukać noclegu, przynajmniej na pierwsze dni pobytu. Trasa z lotniska trwa niecałe 10 minut taksówką lub 15 minut autobusem.

Wakacje 2023. Noclegi na Korfu. Ile zapłacisz z noc?

Obecnie za najtańszy nocleg w okolicy stolicy Korfu zapłacimy minimum 180 złotych. Za taką cenę wynajmiemy studio dla dwóch osób. Apartamenty i pokoje o nieco wyższym standardzie znajdziemy od 240 złotych za noc. Niekiedy w taką cenę wliczone jest już śniadanie. Z kolei wynajem 4-osobowego pokoju na jedną noc to koszt 320 złotych wzwyż.

Jeśli jednak interesują nas wakacje zorganizowane z biurem podróży, warto przyjrzeć się ofertom last minute. Dzięki nim sporo zaoszczędzimy. Przykładowo za 8-dniowy pobyt all inclusive w czterogwiazdkowym hotelu zapłacimy około 2600 złotych na osobę. Taką ofertę last minute możemy wykupić około tydzień przed wylotem. Z kolei wakacje all inclusive w lipcu lub sierpniu będą kosztować nas minimum 3100 złotych.

Wakacje 2023. Najpiękniejsze plaże na wyspie Korfu. Sprawdź

Wyspa ma ponad 200 kilometrów zróżnicowanej linii brzegowej, która słynie z idyllicznych plaż oraz lazurowej wody. Wybrzeże skrywa wiele zacisznych zatoczek skąpanych w słońcu i otoczonych zielenią, a także niebywałych formacji skalnych. Dla plażowiczów, którym zależy na dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, dobrym wyborem będzie północno zachodnia oraz północna część greckiej wyspy.

Natomiast rodziców szukających idealnych miejsc na plażowanie z dziećmi może zainteresować południowy wschód Korfu. Tam woda jest szczególnie ciepła, a morze bardzo spokojne. Jednakże niemal w każdej części wyspy znajdziemy piękne piaszczyste plaże z ciepłą i płytką wodą. Oto kilka z nich:

Paleokastritsa - to tak naprawdę niewielka miejscowość i plaża, która składa się z sześciu pięknych zatoczek. Są one dość podobne do siebie i wszystkie zachwycają szmaragdową i czystą wodą, a także malowniczymi widokami. Najpopularniejszą plażą jest Agios Spiridon otoczona porośniętymi zielenią skałami i wzgórzami. Jeśli jednak chcemy uciec od turystów, na plażowanie możemy wybrać jej mniejsze siostry np. plażę Agios Petros lub plażę Ampelaki .

- to tak naprawdę niewielka miejscowość i plaża, która składa się z sześciu pięknych zatoczek. Są one dość podobne do siebie i wszystkie zachwycają szmaragdową i czystą wodą, a także malowniczymi widokami. Najpopularniejszą plażą jest Agios Spiridon otoczona porośniętymi zielenią skałami i wzgórzami. Jeśli jednak chcemy uciec od turystów, na plażowanie możemy wybrać jej mniejsze siostry np. lub . Plaża Agios Gordios - położona na zachodnim wybrzeżu wyspy to prawdziwy raj. Ciepła błękitna woda, złoty piasek , a także zniewalający krajobraz zielonych zboczy gór. Jest to długa i szeroka plaża, a jej linia brzegowa rozciąga się na około 1,5 kilometra. Zejście do wody jest tam dość łagodne, a fale przy brzegu spokojne, dlatego Agios Gordios to idealne miejsce na kąpiele i wypoczynek na plaży.

- położona na zachodnim wybrzeżu wyspy to prawdziwy raj. , a także zniewalający krajobraz zielonych zboczy gór. Jest to długa i szeroka plaża, a jej linia brzegowa rozciąga się na około 1,5 kilometra. Zejście do wody jest tam dość łagodne, a fale przy brzegu spokojne, dlatego na plaży. Porto Timoni - to bez wątpienia najbardziej spektakularna plaża, a właściwie dwie bliźniacze plaże położone w skalistych zatoczkach. Turkusowe wody, a także zielone grzbiety łączącego je półwyspu Akra Arilla, sprawiają, że plaża ta wygląda jak z bajki. Porto Timoni jest trudno dostępnym miejscem, co sprawia, że jest wciąż dzikie i dziewicze. Aby się tam dostać, musimy przejść 20 minut dość trudnym i wymagającym górskim szlakiem, który rozpoczyna się w miejscowości Afionas. Szlak wiodący na plażę jest sam w sobie atrakcją, ponieważ krajobraz, który możemy stamtąd podziwiać, zapiera dech w piersi.

Zdjęcie Na Korfu nie brakuje dzikich zatoczek z krystaliczną wodą / Marek Zajdler / East News

Miasto Korfu. Co zobaczyć w stolicy greckiej wyspy?

Miasto Korfu, będące dziś stolicą wyspy zostało, założone przez Greków w VIII wieku p.n.e. W przeszłości wielokrotnie zmieniało władców - niegdyś należało do Imperium Rzymskiego, Cesarstwa Bizantyjskiego, Republiki Weneckiej, Turków Osmańskich, Francji, a także Wielkiej Brytanii. Przez jakiś czas znajdowało się pod protektoratem... Imperium Rosyjskiego. Wpływy tak wielu kultur widoczne są tam do dziś. Stare Miasto w Korfu w całości zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Co warto tam zobaczyć?

Dzielnica Campiello - najstarsza część miasta, w której najbardziej widać wpływy weneckie. Wąskie i kręte uliczki, charakterystyczne okiennice i pięknie zdobione fontanny - Campiello to idealne miejsce na spacery, podczas których poczujemy niepowtarzalną atmosferę tego miasta.

- najstarsza część miasta, w której najbardziej widać wpływy weneckie. - Campiello to idealne miejsce na spacery, podczas których poczujemy niepowtarzalną atmosferę tego miasta. Kościół św. Spirydona - XVI-wieczna prawosławna świątynia słynie przede wszystkim z relikwii patrona obiektu - św. Spirydona, który pochodził z Cypru. Wysoka wieża kościoła jest widoczna z wielu miejsc miasta, dlatego stanowi jego punkt orientacyjny. Mimo że świątynia z zewnątrz wygląda skromnie, jej wnętrze naprawdę robi wrażenie.

- XVI-wieczna prawosławna świątynia słynie przede wszystkim z relikwii patrona obiektu - św. Spirydona, który pochodził z Cypru. jest widoczna z wielu miejsc miasta, dlatego stanowi jego punkt orientacyjny. Mimo że świątynia z zewnątrz wygląda skromnie, jej wnętrze naprawdę robi wrażenie. Ulica Liston - najsłynniejsza i z pewnością najbardziej elegancka ulica na całej wyspie . Zaprojektowana została przez francuskiego architekta, dzięki czemu turyści mogą poczuć tam powiew paryskiego szyku. Pod starymi francuskimi arkadami znajdują się liczne kawiarnie. Warto przysiąść w jednej z nich i rozsmakować się w kawie po grecku, która przygotowywana jest w tradycyjny sposób.

- najsłynniejsza i z pewnością . Zaprojektowana została przez francuskiego architekta, dzięki czemu turyści mogą poczuć tam powiew paryskiego szyku. Pod starymi francuskimi arkadami znajdują się liczne kawiarnie. Warto przysiąść w jednej z nich i rozsmakować się w kawie po grecku, która przygotowywana jest w tradycyjny sposób. Stara Twierdza - nazywana też Starą Fortecą, została wybudowana przez Wenecjan w XVI wieku. Obejmuje ona cypel, na którym niegdyś znajdowało się stare miasto Korfu. U podnóża wzgórza możemy zobaczyć zabytkowy kościół garnizonowy św. Jerzego, który został wybudowany dużo później, bo dopiero w XIX wieku, w czasie panowania Brytyjczyków. Na szczycie twierdzy znajduje się latarnia morska, z której możemy podziwiać malowniczą panoramę starego miasta.

Zdjęcie Monastyr Vlacherna na greckiej wyspie Korfu / 123RF/PICSEL

