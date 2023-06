Najpopularniejsze wakacyjne kierunki wybierane przez Polaków raczej nie zmieniają się od dobrych kilkunastu lat. Zauważyć można, że wybierając wczasy w biurach podróży, Polacy kierują się najczęściej przystępną ceną, słoneczną pogodą, a także krótkimi lotami do miejsc docelowych - maksymalnie 4-5 godzin lotu.

Turcja

Turcja cieszy się dużym uznaniem od wielu lat, zyskując na popularności z roku na rok. Kraj ten kojarzony jest z pięknymi plażami, hotelami all inclusive i wyśmienitym jedzeniem.



Ulubione miejsca Polaków to Antalya, Bodrum, Marmaris oraz Alanya. Coraz większą popularnością cieszą się wycieczki poza wybrzeże, np. do Kapadocji, gdzie można zarezerwować lot balonem o wschodzie słońca oraz podziwiać bajeczne widoki.



Mimo szalejącej inflacji, zarówno w Polsce jak i w Turcji, ten kraj urlopowy jest jedną z najbardziej przystępnych cenowo opcji dla polskich turystów. Turcja od początku roku zmaga się również z katastrofalnymi stratami ze względu na jedno z najpotężniejszych trzęsień ziemi. Dzięki swoim wyborom turystycznym, Polacy mają szansę wspomóc Turcję finansowo.



Grecja

Jeszcze do niedawna Grecja była numerem jeden wśród wyjazdów zagranicznych organizowanych przez biura podróży. W zeszłym roku swoje miejsce oddała Turcji, podobnie jest w tym roku.



Nie oznacza to jednak, że Polacy znudzili się greckimi wakacjami. Zmiana ta może wynikać z tego, że tanie linie lotnicze oferują coraz więcej lotów na własną rękę. Ten rodzaj wakacji polscy turyści wybierają coraz chętniej ze względu na niższe koszty podróży, elastyczniejsze daty oraz możliwość szerszego zwiedzania wysp.

Poza rajskimi plażami, krystalicznie czystą wodą i wysokimi temperaturami, Grecja kojarzy nam się z przepysznymi potrawami - aromatycznymi sałatkami z oliwkami i serem feta, musaką czy świeżymi owocami morza.



Zdjęcie Grecja, Santorini / 123RF/PICSEL

Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie

Wyspy Kanaryjskie to świetny wybór na wypoczynek przez cały rok ze względu na znakomite warunki pogodowe. Kanary zachwycają różnorodnością krajobrazową, idealnymi możliwościami dla fanów sportów wodnych, a także dla osób lubujących się w plażowaniu. Dzięki tym rozmaitym atrakcjom, każdy może znaleźć coś dla siebie.

Ale Hiszpania to nie tylko wyspy z rajskimi plażami. Kontynentalna część kraju zachwyca kulturą, lokalnym jedzeniem, zabytkami i nadmorskimi miejscowościami.



Polacy coraz częściej wybierają wczasy objazdowe po Hiszpanii, łączące wypoczynek z atrakcyjnymi wycieczkami.

Egipt

Egipt to kolejna topowa destynacja wakacyjna, szczególnie w ofercie all inclusive. To idealny kierunek na słoneczny wypoczynek w hotelu z basenem.



Egipt szczyci się fascynującym dorobkiem kultury antycznej, do którego należą piramidy w Gizie, Sfinks czy Dolina Królów, gdzie znajdują się grobowce faraonów.

Ponadto ten kraj północno-wschodniej Afryki to najlepsze miejsce dla pasjonatów nurkowania. Pod wodą Morza Czerwonego skrywają się najpiękniejsze na całym świecie rafy koralowe.

Tunezja

Podobnie jak Turcja czy Egipt, Tunezja cieszy się popularnością wśród Polaków ze względu na dość przystępne ceny. To także kolejny kierunek ze śnieżnobiałymi plażami pod błękitnym niebem oraz idealne miejsce wypoczynkowe dla osób, które chcą zaznajomić się z ciekawą historią kraju, który nazywany jest "bramą do Afryki".



Warto szczególnie odwiedzić stolicę Tunis, gdzie można podziwiać architekturę islamską oraz zrobić zakupy na kolorowych targach.



Perełką wśród tunezyjskich miejscowości jest Sidi Bou Said - miasto znajdujące się na szczycie klifu z przepięknym widokiem na Morze Śródziemne.

Zdjęcie Sidi Bou Said w Tunezji / 123RF/PICSEL

Włochy

Włoskie la dolce vita zachęca do podróżowania przez biura podróży, jak i na własną rękę. To jeden z najbardziej przystępnych cenowo krajów Europy Zachodniej z zachwycającą kulturą, pysznym jedzeniem i cudowną pogodą.



Fani włoskich wakacji z biurem podróży wybierają takie regiony jak malownicza Apulia, urokliwa Toskania oraz wybrzeże Amalfi z czarującym miasteczkiem Positano.

Bardzo popularne są także Sardynia i Sycylia - ta druga zyskuje na jeszcze większym powodzeniu ze względu na miasteczko Taromina, gdzie nakręcono drugi sezon serialu "Białey Lotos". W tym roku na Sycylii można spodziewać się napływu turystów z całego świata!



Ewelina Borucka

