Amerykanie nadal nie podzielają poglądów Donalda Trumpa na temat gospodarki, a większość uważa, że prezydent USA skupił się zbyt mocno na cłach , które ich zdaniem doprowadzą do wzrostu cen , a nie ich obniżenia - wynika z nowego sondażu stacji CBS News.

"To sprawia, że Amerykanie są obecnie sceptyczni wobec zdolności Trumpa do poprawy ich sytuacji finansowej, której to obietnica była kluczem sukcesu jego kampanii w 2024 roku" - opisuje stacja.