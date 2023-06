W dzisiejszych czasach muzea stawiają na oryginalność. Niełatwo jest zaciekawić współczesnego turystę, który wszystko może zobaczyć w internecie. Dlatego nietypowa tematyka i zachęcanie do aktywnego zwiedzania jest tak istotne dla właścicieli placówek czy propagatorów sztuki. Oto kilka propozycji na wakacje 2023.

Sztuka ze śmietnika

Czy każde dzieło artystyczne zasługuje na uznanie? Niektóre prace, mimo najszczerszych chęci ich twórców nadają się do kosza. Jednak stamtąd mają jeszcze szansę trafić do... Muzeum Złej Sztuki. Amerykańskie "Museum of Bad Art" powstało w Bostonie, by pokazywać najgorsze dzieła sztuki.

Reklama

Ale nie każda zła praca artystyczna może tam trafić. Obraz, który zasłuży na wystawienie w tym muzeum musi spełniać wyśrubowane kryteria: podczas tworzenia pracy, artysta musi mieć szczere intencje stworzenia dobrego dzieła.

Zobacz więcej: Najdziwniejsze zwyczaje świata. O to nigdy nie pytaj. Tych gestów unikaj

Intencjonalnie tworzony kicz jest dyskwalifikowany, podobnie jak dzieła dzieci, czy obrazy tworzone na potrzeby turystów. Dlatego dzieła odnalezione w koszu na śmieci mają największą szansę na karierę w bostońskim muzeum.

Coś dla złamanych serc

Po nieudanym związku, gdy ktoś nie może otrząsnąć się z rozstania z ukochaną osobą, ukojenie może przynieść odwiedzenie wyjątkowego muzeum w stolicy Chorwacji Zagrzebiu.

Muzeum Zerwanych Związków to miejsce bogate w eksponaty po zakończonych bardziej lub mniej romantycznych historiach. Bardziej, bo przyjrzeć się można pierścionkom zaręczynowym, zdjęciom ze wspólnych podróży czy listom miłosnym par, które nie są już razem.

Mniej, bo można znaleźć tam topór, który był narzędziem podczas niszczenia mebli byłej dziewczyny. Zamiast wyrzucać pamiątki po dawnej miłości, można zasilić zbiory nietypowego muzeum w Chorwacji po drodze na urlop w Dalmacji.

Zdjęcie Muzeum w Zagrzebiu zaskakuje tematyką / 123RF/PICSEL

Na początku była magia

Dla fanów Harry’ego Pottera Anglia jest najważniejszym krajem do odwiedzenia. W końcu tam toczyła się akcja całej sagi stworzonej przez J. K. Rowling.

Na długo przed powstaniem serii książek o przygodach młodego czarodzieja, w niewielkiej brytyjskiej miejscowości Boscastle powstało muzeum o magicznej tematyce.

Zobacz więcej: Jedna z najstarszych Biblii sprzedana. Ogromna kwota

Założył je Cecil Williamson w 1951 roku w celu badania brytyjskiej historii magii od czasów średniowiecznych do współczesności.

To maleńkie, ale klimatyczne muzeum ma w swoich zbiorach mnóstwo artefaktów i dokumentów opisujących historię angielskiej magii, przede wszystkim w życiu codziennym zwykłej ludności.

Muzeum Włosów w Turcji

Kapadocja to nie tylko przepiękny rejon, w którym można wybrać się na lot balonem z widokiem na bajeczne krajobrazy. Znajduje się tam także miejscowość Avanos, w której można odwiedzić nietypowe muzeum założone przez Galipa Körükçü.

Muzeum Włosów, bo o nim mowa, ma w swojej kolekcji ponad 16 tysięcy kosmyków, dzięki czemu figuruje w Księdze Rekordów Guinnessa. Historia tego miejsca może wydawać się dość prozaiczna. Zaczęła się od tego, że właściciel muzeum dostał od niespełnionej miłości pukiel włosów na pożegnanie...

Zobacz więcej: Najbardziej niedoceniane miasto Włoch. Tani kulinarny raj z atrakcjami



Z biegiem czasu jego kolekcja zaczęła się rozrastać, a właściciel wpadł na pomysł otworzenia muzeum. Ekspozycja z roku na rok jest coraz bogatsza - każda z odwiedzających kobiet zachęcana jest do pozostawienia pukla swoich włosów i współtworzenia historii niecodziennego miejsca nie tylko na mapie Turcji, ale i całego świata!

Zdjęcie Kapadocja słynie z lotów balonem i niezwykłego muzeum... włosów

Wakacje 2023. Indyjskie muzeum... toalet

Marzy ci się wycieczka do Indii, żeby zobaczyć Tadż Mahal i poznać indyjską kulturę? Odwiedzając New Delhi, możesz przy okazji wstąpić do... Muzeum Toalet.

Czy można dowiedzieć się czegoś ciekawego o toaletach i to na drugim końcu świata? Czemu nie! Znajdziesz tam eksponaty z ponad 50 krajów reprezentujące historię toalet już od XII wieku. Oprócz przeglądu dawnych toalet, sedesów, nocników i użytkowych mebli łazienkowych, dowiesz się także jakie są przewidywane trendy w estetyce i produkcji toalet w przyszłości.

Zobacz więcej: Zaskakujące wyniki badań. Co Niemcy robią w toalecie?

Jednak poza ciekawostkami na temat zbiorów muzealnych, to miejsce ma jeden istotny cel. Jest nim walka o poprawienie warunków sanitarnych w Indiach.

Zdjęcie Grecka toaleta z IV wieku p.n.e. / Samuel Magal/Sites and Photos/Image State/East News

Bydgoszcz. Zwiedzanie muzeum... brudu

Polska również może pochwalić się nietypowymi kolekcjami muzealnymi. W Bydgoszczy znajduje się unikatowe Muzeum Mydła i Historii Brudu.

Zobacz więcej: Odkrycie na obrazie Picassa. "Mógł skraść całe show"

Wystawa jest pełna ciekawostek historycznych i anegdot, ale przede wszystkim można tam doświadczać eksponatów nie tylko zmysłem wzroku, ale także przez dotyk i węch.

Każda wizyta w tym muzeum to także szansa na własnoręczne stworzenie naturalnego mydła na bazie roślinnych produktów.

Ewelina Borucka

Czytaj więcej:

Podróż, urlop? Uważaj na te błędy. Koszty mogą być ogromne

W tych miastach latem panuje tłok. Poznaj listę najbardziej obleganych miejsc w Europie

Wyjazd na wakacje? Jak sprawdzić, czy nocleg istnieje i nie dać się oszukać?