Przed każdym wyjazdem do nowego kraju trzeba się odpowiednio przygotować, nie tylko podczas pakowania ulubionych rzeczy. Poszanowanie innych kultur i obyczajów powinno być nieodłącznym elementem każdej podróży - szczególnie, że nieprzestrzeganie zasad może się skończyć nieprzyjemnym spojrzeniem, kłótnią, a nawet karą finansową czy aresztem.

Niemcy. Najlepsze życzenia... tylko w dniu urodzin!

Niemcy znani są ze swojej dokładności i dbałości o szczegóły. Również w dniu urodzin bliskich nie może być pomyłek. Jeśli złożymy życzenia mieszkańcowi Niemiec dzień przed jego urodzinami, może on uznać, że życzymy mu nieszczęścia, a nawet... śmierci.

Według niemieckiego przesądu gratulacje urodzinowe można składać jedynie w dniu, w którym wypada święto solenizanta. Przedwczesne życzenia są zakazane obyczajem.

Jeśli chcemy podarować komuś prezent przed czasem, należy podkreślić, żeby obdarowany otworzył paczkę dopiero w dniu urodzin!

Włochy. Uważaj na śródziemnomorski temperament

Włosi bywają bardzo wrażliwi, a swoją kulturę i dziedzictwo - szczególnie kulinarne - traktują z ogromnym szacunkiem. Przeszkody we włoskiej obyczajowości można wymieniać godzinami... za nieprzestrzeganie najważniejszych zasad można zostać obrzuconym nieprzyjemnym spojrzeniem. O czym należy pamiętać podczas urlopu we Włoszech?

Po pierwsze, nigdy nie należy prosić o ketchup lub sos czosnkowy do pizzy. To ogromny nietakt. Trzeba także pamiętać, że pizza to posiłek jak każdy inny i nie powinno się dzielić jej publicznie z inną osobą.

Inna ważna zasada mówi, by nie zamawiać cappuccino później niż po godzinie 11. Włosi piją ten napój jedynie do śniadania, później zamawiają jedynie espresso. Taka prośba może kelnera czy barmana wprawić w irytację.

Planując posiłki trzeba pamiętać o sjeście i nie przychodzić do lokalu tuż przed zamknięciem. Pracownicy nie powinni nikogo wyprosić, ale obsłużą gościa po godzinach pracy... a klient może odczuć ich niezadowolenie.

Japonia. Europejczyk może zszokować w metrze

Prawdopodobnie społeczeństwo japońskie to najbardziej uprzejmy naród na świecie. Do tego stopnia, że wiele zachowań uznawanych przez Europejczyków za naturalne, w Japonii może okazać się bardzo niegrzecznych.

Pierwszym zaskakującym doświadczeniem w Tokio może być przejażdżka metrem. Japończycy są w komunikacji miejskiej praktycznie bezgłośni. Rozmawianie przez telefon jest traktowane jako obraza dla współpasażerów.

Kłopotliwe dla Europejczyka mogą okazać się zasady podczas spacerowania po mieście. W trakcie pobytu w Japonii, pamiętaj o tym, żeby nie jeść na ulicy kanapek czy batonów. Spożywanie posiłków wśród innych przechodniów jest niemile widziane, podobnie zresztą jak... wydmuchiwanie nosa. Niestety, przeziębienia w Japonii bywają uciążliwe. Żeby użyć chusteczki trzeba znaleźć jakieś ustronne miejsce.



Co ciekawe w Japonii można cieszyć się siorbaniem podczas jedzenia obiadu. Dźwięczne wciąganie makaronu z zupy to wyraz uznania dla osoby, która przygotowała posiłek.



Singapur. Jedyne takie prawo na świecie

W Singapurze obowiązuje prawo opierające się na wielu dyskusyjnych zakazach. Nie można tam żuć gumy ani przytulać się na ulicy. Zabronione jest nawet przypadkowe podłączenie się do niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Nie można się także podłączać do takiej sieci bez zgody właściciela. To ostatnie może zostać uznane za czyn hakerski.

W tym kraju zakazane jest także palenie w miejscach publicznych, jedzenie i picie w komunikacji miejskiej czy... plucie na chodnik.

Wyraźnie wyartykułowane są takie zakazy jak śmiecenie na ulicy, niszczenie przestrzeni ogólnodostępnej czy oddawanie moczu w miejscu publicznym. Niezastosowanie się do krajowych zasad może wiązać się z bardzo wysokimi mandatami, a nawet chłostą lub karą więzienia i popsuć urlop.



Znaki zakazane za granicą. Mogą spowodować kłopoty

Wyjeżdżając za granicę, dobrze pamiętać o odpowiedniej gestykulacji. Niektóre znaki wykonane dłońmi mogą oznaczać dla osoby z innego kraju coś zupełnie odwrotnego niż chcemy przekazać.

Pokazanie znaku oznaczającego O.K. poprzez ułożenie palca wskazującego i kciuka w kółko odebrane będzie w Turcji jako gest bardzo obraźliwy.

Podobnie jest ze znakiem zwycięstwa, czyli palcami wskazującym i serdecznym skierowanymi do góry. Trzeba uważać, w którą stronę kierujemy dłoń. Skierowanie jej zewnętrznej strony do mieszkańca Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Australii może zakończyć się bójką. W najlepszym przypadku wielką urazą.



