Putin zaproponował "tymczasowy rząd" w Ukrainie. Kijów odpowiada

"Jeśli Putin po raz kolejny ma trudności z rozumieniem, z kim musi się dogadać, aby poważnie zbliżyć się do zakończenia wojny, może po prostu powinien wziąć jakieś tabletki, żeby pobudzić swój umysł, zakładając, że takie tabletki nadal mają na niego jakikolwiek wpływ" - napisał.

"Nawiasem mówiąc, w ciągu ostatnich 24 godzin doszło już do co najmniej dwóch potwierdzonych rosyjskich ataków, które uszkodziły ukraińską infrastrukturę energetyczną i to nawet bez pełnych raportów z tego dnia" - dodał, przypominając, że Rosja oficjalnie zgodziła się na tymczasowe zawieszenie tego typu ostrzałów.