Badanie przeprowadzone przez platformę YouGov dotyczy mężczyzn z 13 państw Europy, Ameryki Północnej i Azji. Przeprowadzono je w dniach 28 marca-20 kwietnia.

Firma żartobliwie przyznała, że brak danych w jej publicznym archiwum na temat nawyków w toalecie był "rażącym zaniedbaniem".

Okazało się, że krajem, w którym mężczyźni najczęściej oddają mocz na siedząco, są Niemcy. 40 proc. twierdzi, że siada na desce klozetowej za każdym razem, a kolejne 22 proc. robi to "zazwyczaj". Jedynie 10 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nigdy tego nie robi.

YouGov zwrócił uwagę, że w Niemczech często zdarza się, że znaki w publicznych toaletach zachęcają mężczyzn do oddawania moczu na siedząco. Co więcej, w języku niemieckim istnieje określenie mężczyzn tak się załatwiających. To "sitzpinkler", które tłumaczy się jako "ktoś, kto lubi siadać i sikać". Ale - jak podkreśla YouGov - słowo to ma również drugie, pejoratywne określenie. Mówi się tak o osobach słabych, "mięczakach".

Jak oddawać mocz? "Jedna z metod jest zdrowsza"

Niektórzy eksperci twierdzą, że oddawanie moczu na siedząco jest nie tylko bardziej higieniczne, ale też zdrowsze. Naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie dowiedli w 2014 roku, że siedzenie pomaga w szybszym i pełniejszym opróżnieniu pęcherza w porównaniu ze staniem.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Australia. Tam 25 proc. mężczyzn regularnie oddaje mocz na siedząco, a 14 proc. przyznaje, że zazwyczaj korzysta właśnie z tej metody. Podium zamyka Szwecja ze wskaźnikami 22 i 28 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się ex aequo Dania i Francja.

Badanie: Polacy wolą sikać na siedząco

W badaniu uwzględniono również odpowiedzi polskich respondentów. Z badania wynika, że jedynie 10 proc. Polaków za każdym razem oddaje mocz na siedząco. "Zazwyczaj" robi tak 15 proc. Jednak 36 proc. nigdy nie korzysta z toalety w ten sposób - najwięcej spośród wszystkich uczestniczących w badaniu państw.

Najniższe wyniki dot. regularnego sikania na siedząco odnotowano w Meksyku (6 proc.) i Singapurze (5 proc.).