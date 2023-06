Nieprzewidziane koszty mogą spędzić sen z oczu. Zwłaszcza jeśli są to wydatki, które można było wcześniej uwzględnić. Na co zwrócić uwagę, by urlop nie zamienił się w koszmar?

Nagły koszt. Niesprawdzona pogoda

Są takie kierunki, o których myślimy, że słoneczna pogoda na miejscu jest gwarantowana. Zapominamy o sprawdzeniu, kiedy występuje pora deszczowa w terenach tropikalnych lub liczymy na wysokie temperatury w krajach śródziemnomorskich... w środku polskiej zimy.

To prawda, że w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech zima nie jest tak sroga jak w naszym kraju, ale również tam dni o tej porze roku są raczej chłodne, a noce bardzo zimne. W tych krajach trzeba pamiętać o istotnej kwestii - większość mieszkań jest nieogrzewanych, przez co temperatury w pomieszczeniach są bardzo niskie i niekomfortowe. Nocleg w takim miejscu może być prawdziwą udręką, a zmiana apartamentu na ogrzewany będzie bardzo kosztownym wydatkiem.

Warto także sprawdzić jakie warunki panują w danym kraju, gdy jest tam lato. Unikniemy sytuacji, w której mamy same ciepłe ubrania i nic przewiewnego. Może się także zdarzyć, że nie docenimy skali upałów na przykład w basenie Morza Śródziemnego.

Bilety wstępu warto kupić wcześniej

Wizyty w muzeach, galeriach, wstęp do innych ciekawych obiektów lepiej zaplanować z wyprzedzeniem. Jeśli miejsce, które chcemy odwiedzić jest bardzo popularne, może się okazać, że bilety w danym dniu nie są już dostępne lub do kas prowadzi długa kolejka.

Najlepiej sprawdzać takie informacje na stronach internetowych, zwłaszcza podczas wakacji.

Może się okazać, że kupując bilet online zaoszczędzimy niemałe pieniądze, szczególnie w przypadku rodziny wieloosobowej. Niektóre placówki mają dni otwarte i można zdwiedzać je w danym dniu bezpłatnie.

Ubezpieczenie pomoże w nagłym wypadku

Każda wycieczka zagraniczna, nawet krótki weekendowy wyjazd, powinna wiązać się z wykupieniem ubezpieczenia. To często zaledwie kilkadziesiąt złotych, które może nas uchronić od zapłaty kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za pobyt w szpitalu.

Wypadek, nagła choroba czy zasłabnięcie - to może przytrafić się w każdym miejscu. Lepiej podróżuje się ze świadomością, że w razie wypadku mamy prawo do natychmiastowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo, warto mieć przy sobie kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wyrobienie takiej karty to kwestia kilku minut, a daje ona możliwość korzystania z publicznej ochrony zdrowia krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na takich samych zasadach, jakie dotyczą ubezpieczonych obywateli państwa które zwiedzamy.

Potrzebna lista rzeczy do spakowania

Najłatwiej zapomnieć o spakowaniu stroju kąpielowego czy kosmetyków nie zapisując ich na liście. Spis najpotrzebniejszych przedmiotów przyda nam się przy okazji każdej nowej podróży, dlatego dobrze sporządzić go raz i zaglądać tam przed każdym wyjazdem.

Najlepiej przygotować taką listę na komputerze lub telefonie i przed kolejnym wyjazdem zaznaczać każdą następną spakowaną rzecz. Kupowanie zapomnianych przedmiotów to dodatkowy koszt urlopu.

Często za krem z filtrem czy ręcznik plażowy zapłacimy dużo więcej na miejscu niż wydalibyśmy na te produkty w Polsce. Trzymając się listy, uchronimy się także od zabrania rzeczy zbędnych, których nie użyjemy na miejscu.

Pamiętaj o kopiach dokumentów

Wielu podróżników zapomina o prostej zasadzie stworzenia kopii dokumentów.

Najlepiej zeskanować i wydrukować dowód, paszport czy prawo jazdy oraz dodatkowo zapisać w chmurze lub w pamięci telefonu.

W razie kradzieży, kopia dokumentu nie zastąpi oryginału, ale może przyśpieszyć procesy wyrobienia dokumentów tymczasowych. Podobnie jest z gotówką - jeśli zostaniemy bez portfela z pieniędzmi i kartami kredytowymi, dobrze mieć odłożony plik banknotów w hotelowym sejfie.

Przygotuj mieszkanie na dłuższą nieobecność

Każda podróż wiąże się również z odpowiednim przygotowaniem mieszkania. Zalanie sąsiadów czy rozmrożenie lodówki to sytuacje, które zdarzają się rzadko, ale jeśli już mają się przytrafić... to najczęściej wtedy, gdy jesteśmy poza domem.

Dlatego warto przed wyjazdem upewnić się, że zawory wody są zakręcone, lodówka dobrze zamknięta i opróżniona, rośliny podlane, a grzejniki pozakręcane. Warto pamiętać, by nie robić dużych zakupów spożywczych na kilka dni przed wyjazdem. Unikniemy wtedy sytuacji, w której większość jedzenia się zmarnuje.



Ewelina Borucka

