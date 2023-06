UNESCO to agenda ONZ, która została utworzona 4 listopada 1946 roku, na mocy konstytucji UNESCO, podpisanej 16 listopada 1945 roku w Londynie. Koordynuje działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Zajmuje się także ochroną kulturowego i naturalnego dziedzictwa ludzkości.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO. Oto obiekty z Polski

Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO utworzono, by ułatwić ochronę wyjątkowo cennych obiektów. Obejmuje ona zarówno obiekty naturalne, jak i budowle - w tym nie tylko starożytne zabytki, ale też budynki nowoczesne, w jakiś sposób szczególne.

Na światowej liście UNESCO wyróżnionych jest obecnie 17 obiektów z Polski. Wakacje to idealny czas, by odwiedzić je wszystkie, kilka lub przynajmniej jeden, którego dotąd nie widzieliśmy.

Oto polskie obiekty, które zostały wpisane na listę UNESCO:

Stare Miasto w Krakowie,

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni,

Puszcza Białowieska,

Stare Miasto w Warszawie,

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945),

Stare Miasto w Zamościu,

Zamek Krzyżacki w Malborku,

Średniowieczny zespół miejski Torunia,

Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy,

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy,

Drewniane kościoły południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa,

Hala Stulecia we Wrocławiu,

Park Mużakowski nad Nysą Łużycką,

Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat (wpis obejmuje 16 cerkwi, z których 8 znajduje się w Polsce, a 8 na Ukrainie),

Lasy bukowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym (jako część obiektu: Pradawne i pierwotne lasy bukowe w Karpatach i innych regionach Europy),

Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego,

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi.

Odznaka "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce"

Dzięki zwiedzaniu miejsc, znajdujących się na liście UNESCO, możemy ubiegać się o odznakę "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce". Celem jej ustanowienia jest popularyzacja polskich obiektów, wpisanych na tę listę, a sama odznaka ma następujące stopnie:

popularny,

brązowy,

srebrny,

złoty,

duży.

Warunkiem zdobycia kolejnych stopni odznaki jest zwiedzenie określonej w regulaminie liczby obiektów. To ogólnopolska odznaka krajoznawcza, ustanowiona przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) w Warszawie, w 2008 roku.

Wakacje 2023. Stare Miasto w Krakowie i kopalnie soli

Zdjęcie Odliczanie do wakacji 2023 trwa. Warto odwiedzić między innymi Kopalnię Soli "Wieliczka", gdzie znajduje się przepiękna kaplica świętej Kingi. / Albin Marciniak/East News / East News

Stare Miasto w Krakowie trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO jeszcze w roku 1978, jako jeden z najwcześniej wpisanych na nią obiektów na świecie. Kraków jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, odwiedzanym co roku przez tysiące turystów polskich i zagranicznych. Aż do roku 1795 Kraków był w końcu stolicą naszego kraju i siedzibą królów. Na liście UNESCO znajduje się dokładnie Stare Miasto w obrębie dawnych murów, Wawel oraz dawna żydowska dzielnica Kazimierz.

Gdy już nasycimy się atmosferą tego szczególnego miejsca, warto udać się do pobliskich miast, czyli do Wieliczki i Bochni. Podróż nie będzie szczególnie długa, a atrakcji jest wiele. Prócz urokliwych miejscowości, możemy bowiem zwiedzić kopalnie soli. Kopalnia Soli "Wieliczka" od XIII wieku do roku 1772 razem z Kopalnią Soli "Bochnia" wchodziła w skład żup krakowskich. W Wieliczce eksploatacji złoża zaprzestano całkowicie w roku 1996, a w Bochni 6 lat wcześniej.

Trasa turystyczna wielickiej kopalni składa się z 20 komór. Jedną z największych atrakcji jest kaplica św. Kingi, znajdująca się 101 metrów pod ziemią. Z kolei kopalnia w Bochni oferuje trzy główne trasy turystyczne, a odwiedzający mogą także wybrać się w rejs łodzią po zalanej komorze.

Z Krakowa można się też wybrać do Oświęcimia - miasta są od siebie oddalone o niespełna 70 km. To właśnie tam znajduje się Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, które każdy powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu.

Gdzie na wakacje 2023? Toruń i Zamek Krzyżacki w Malborku

Zdjęcie Gdzie na wakacje w Polsce? Warto odwiedzić między innymi Zamek Krzyżacki w Malborku. / Karol Makurat/REPORTER / East News

Obszar historycznego centrum Torunia, składający się ze Starego Miasta, Nowego Miasta i Zamku Krzyżackiego, został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO w roku 1997. Położone nad Wisłą i Drwęcą miasto z pewnością warto odwiedzić - nie tylko dla jego szczególnej atmosfery i licznych zabytków (między innymi Dom Mikołaja Kopernika), ale także i po to, by odwiedzić Żywe Muzeum Piernika i upiec własnoręcznie piernik, jako pamiątkę z podróży .

Z Torunia w około 2 godziny dojedziemy do kolejnego ważnego obiektu z listy UNESCO - Zamku Krzyżackiego w Malborku. Budowla składa się z trzech części: Zamku Wysokiego, Średniego i Niskiego. Zamek wznoszony był etapami, od roku 1280 do połowy XV wieku.

Trafił na listę UNESCO w roku 1997 i niewątpliwie wart jest odwiedzenia. Czas zwiedzania zależy od wybranej trasy i od tego, czy decydujemy się na towarzystwo przewodnika, czy też pragniemy poznać krzyżacką budowlę samodzielnie. Warto zarezerwować sobie na to od 1,5 godziny do nawet 3,5 godziny.

Gdzie na wakacje w Polsce? Hala Stulecia we Wrocławiu i Kościoły Pokoju

Wrocławska Hala Stulecia została wzniesiona na początku XX wieku, a na listę UNESCO trafiła w roku 2006. Jest symbolem Dolnego Śląska i istotnym punktem na mapie Wrocławia. Samo miasto również jest warte odwiedzenia i pełne zabytków . Turyści mogą przejść się po jednym z największych rynków staromiejskich Europy, na którym zbudowano dwa imponujące ratusze. Mogą też wybrać się w podróż w poszukiwaniu krasnali, rozlokowanych w różnych punktach miasta.

Kolejnym etapem podróży może być wycieczka do Kościołów Pokoju w Jaworze i Świdnicy, będących największymi w Europie budowlami sakralnymi o konstrukcji szkieletowej.

Urlop 2023. Odwiedziny w Puszczy Białowieskiej

Zdjęcie Puszcza Białowieska to jeden z obiektów, znajdujących się na liście UNESCO. Żubr jest symbolem tego miejsca. / Pawel Glogowski/REPORTER / East News

Puszcza Białowieska to miejsce wyjątkowe, położone w dorzeczu Narwi i Bugu. Symbolem Białowieskiego Parku Narodowego jest żubr, czyli największy ssak lądowy Europy. Właśnie w Puszczy Białowieskiej żyje największa populacja wolnościowa tych zwierząt na świecie.

Kto kocha przyrodę i szuka spokoju, powinien w trakcie wakacji udać się właśnie w to miejsce. Jest to jedyny polski przyrodniczy obiekt, znajdujący się na liście UNESCO.

