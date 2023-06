Zakwaterowanie podczas wakacji może mieć kluczowy wpływ na przebieg urlopu. Szczególnie podczas wypoczynku nie chcemy zmagać się z problemami, które mogą nam uprzykrzyć wyjazd i popsuć wspomnienia z czasu, który miał się kojarzyć z beztroską i relaksem.

Jak wybrać hotel? Porównaj ceny

Wiele miejsc noclegowych można znaleźć na kilku największych portalach zajmującymi się rezerwacjami. Niejednokrotnie ich ceny się różnią, bo biura pośredniczące pobierają inne prowizje. Dlatego, jeśli znajdziesz atrakcyjny hotel na jednej stronie, dobrze sprawdzić czy ta sama oferta jest też w innym miejscu.

Reklama

Ze względu na wysokie opłaty warto sprawdzić, czy można zapłacić mniej. Hotele mogą również zaoferować bardziej atrakcyjną ofertę bezpośrednio - przez e-maile lub telefonicznie.

Pamiętaj jednak, że rezerwacja przez portal pośredniczący daje większą gwarancję pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, gdyby zaistniała potrzeba złożenia skargi.

Sprawdź, jak odwoływać rezerwację

Mimo najszczerszych chęci spędzenia kilku bądź kilkunastu dni poza domem oraz dopięcia urlopu na ostatni guzik, zdarzają się sytuacje losowe, w których z wyjazdu trzeba zrezygnować. Co wtedy?

Czy rezygnacja z wyjazdu musi oznaczać, że wszystkie zainwestowane w pobyt na wakacjach pieniądze przepadną?

Zobacz więcej: W tych miastach jest najlepsza kuchnia. Wśród nich trzy z Polski

Niekoniecznie. Wiele miejsc noclegowych ma w swojej ofercie opcję odwołania rezerwacji i odzyskania całej lub części wpłaconej kwoty. Trzeba to jednak sprawdzić wcześniej i wybrać tę ofertę, która przewiduje taką sytuację.

Wakacje w hotelu. Zaoszczędzisz na śniadaniach

Jednym z największych kosztów w miejscach wakacyjnych są wydatki na posiłki w restauracjach. Dobrym sposobem na ich ograniczenie podczas pobytu na wakacjach jest przygotowywanie sobie prostych śniadań samodzielnie lub skorzystanie z oferty hotelowej wliczonej w cenę.

Może się zdarzyć, że znajdziesz odpowiedni hotel, gdzie śniadanie będzie w cenie pokoju. Mogą to być proste tosty z dżemem i płatki śniadaniowe albo bufet z ogromem opcji do wyboru.

Warto poczytać opinie innych gości i zorientować się, co oferują gospodarze. Jeśli wybrane miejsce nie ma żadnej oferty śniadaniowej, to może na miejscu jest kuchnia? Niektóre apartamenty mają dobrze wyposażone pomieszczenia do gotowania.

Wtedy wystarczą nieduże zakupy w markecie, aby samodzielnie przygotować sobie szybkie i pożywne śniadanie. Przy okazji zaoszczędzimy niemałe pieniądze, rezygnując z jednego posiłku dziennie w restauracji.

Wakacje 2023. Sprawdź lokalizację

W zależności od tego, dokąd się wybierasz i jak chcesz spędzić czas podczas urlopu, hotel powinien pasować do rozkładu pobytu w danym miejscu Jeśli większość czasu będziemy spędzać na plażowaniu, to najrozsądniej będzie wybrać nocleg blisko plaży.

Jeśli celem jest zwiedzanie europejskiej stolicy, rozwiązaniem będzie wynajęcie hotelu w centrum. Nawet nocleg, który wydaje się droższy, może się okazać lepszym wyborem, gdy unikniemy dalekich dojazdów.

Większość zabytków znajduje się najczęściej w centralnych rejonach miast. Wtedy być może podróż komunikacją miejską bądź taksówką ograniczy się jedynie do przejazdu z lotniska i z powrotem. Dzięki dobrze dobranej lokalizacji do najciekawszych atrakcji będzie można dotrzeć pieszo.

To także dobry sposób na zaoszczędzenie podczas wyjazdu oraz zapoznanie się z codziennym życiem mieszkańców miasta.

Zdjęcie Wybór hotelu to ważna kwestia. Na przykład, gdy chcemy zwiedzać Wenecję

Sprawdź czy w hotelu jest wifi

Rzadko zdarza się, że w ofercie hoteli brakuje wifi, chyba, że wybierzemy miejsce położone z dała od cywilizacji, a odcięcie się od internetu i spędzanie czasu offline to główny cel wyjazdu.

Są jednak takie sytuacje, że mimo deklaracji gospodarzy o możliwości przyłączenia się do sieci internetowej, wifi praktycznie nie działa.

Zobacz więcej: Najdziwniejsze zwyczaje świata. O to nigdy nie pytaj. Tych gestów unikaj

Dobrze jest sprawdzić wcześniej w komentarzach, czy są tam informacje na temat prędkości internetu. Istnieje duża szansa, że w razie problemów, ktoś o nich wcześniej wspomniał. Wtedy unikniemy nieprzyjemnej sytuacji wtedy, gdy niezakłócony dostęp do sieci będzie na urlopie potrzebny.

Jak sprawdzić hotel? Obejrzyj jego zdjęcia

Niektóre zdjęcia widniejące na stronach internetowych obiektów i biur podróży są specjalnie wyretuszowane. Zdarza się, że nie są aktualizowane od wielu lat.

Często są robione tak, by ujęcia były jak najbardziej atrakcyjne. Wady lokalizacji nie są wtedy widoczne na pierwszy rzut oka.

To kolejny szczegół, który warto sprawdzić w komentarzach. Goście często dzielą się swoimi opiniami na temat warunków w pokojach, dodając przy okazji ich prawdziwe i aktualne zdjęcia. Dzięki temu unikniemy nieporozumień na miejscu.

Zdjęcie Opinie na temat hotelu lepiej sprawdzić przed zarezerwowaniem miejsca. Zdjęcie ilustracyjne

Jakie są godziny zameldowania i wymeldowania

Istotną kwestią są godziny zameldowania i wymeldowania z pokoju. Trzeba je porównać z planem podróży, by planowany przyjazd przebiegł bez zakłóceń. Co może pójść nie tak?

Niektóre hotele nie ofertują recepcji przez 24 godziny na dobę. Jeśli pojawimy się na miejscu w środku nocy może to wywołać zasadniczy problem.

Zobacz więcej: Wakacje 2023. Sześć najlepszych kierunków wakacyjnych. Dokąd jadą Polacy?

Z kolei jeśli na miejscu będziemy przed obowiązującymi godzinami zameldowania, zawsze warto dopytać, czy jest możliwość wcześniejszego odebrania pokoju.

Podobnie jest z wymeldowaniem, jeśli chcemy przedłużyć swój pobyt o 2-3 godziny, by dostosować wymeldowanie do godziny wyjazdu, hotel może wyrazić zgodę. Najczęściej dzieje się tak, jeśli bezpośrednio po naszym wyjeździe, gospodarze nie spodziewają się kolejnych gości.

Ewelina Borucka

Czytaj więcej:

Tych miejsc unikaj latem. Wakacje zamienią się w piekło

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2023? Ile będą trwać wakacje 2023?

Czy można opalać się na balkonie? To nie takie oczywiste. Wyjaśniamy