Targi w Zjednoczonej Prawicy. Adam Bielan licytuje wyżej niż Marcin Ociepa

Po odejściu ze Zjednoczonej Prawicy lidera Porozumienia, sytuacja koalicyjna jest dość skomplikowana. Przy stole pozostają oczywiście Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski, ale pojawili się też nowi gracze: Marcin Ociepa oraz Adam Bielan.



Prezes PiS musi jak najszybciej poukładać relacje w swojej koalicji, bo rządzących czekają kolejne intensywne tygodnie. Przy granicy z Białorusią koczują uchodźcy, a w Sejmie trzeba będzie się pochylić nad wnioskiem o odwołanie marszałek Elżbiety Witek. W dodatku coraz bliższe jest uderzenie czwartej fali COVID-19.

- Ostatnio Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro negocjowali aneks do umowy koalicyjnej przez trzy miesiące: od lipca do października. Tego nie da się ustalić na jednym spotkaniu - zauważa jeden z naszych rozmówców należących do obozu Zjednoczonej Prawicy. "Fakt" podaje, że Adam Bielan i jego ludzie mają szanse na objęcie dwóch resortów. Ba, mówi się nawet o wakacie wicepremiera, który został po Jarosławie Gowinie. Do podziału stanowisk wciąż jednak daleka droga.

Bielan liczy szable

- Nie będę kruszyć kopii o swoją pozycję. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zbudować konstrukcję, w której ważnym członem będą Republikanie - na antenie Polsat News przyznał Adam Bielan. Pytany przez Marcina Fijołka o rekonstrukcję rządu wypowiedział się dosadnie: - Bez nas nie ma większości w parlamencie.

Z ustaleń Interii wynika, że europoseł chce negocjować właśnie w oparciu o parlamentarzystów skupionych wokół Partii Republikańskiej. Liczy też na więcej niż teoretycznie mógłby dostać Marcin Ociepa, który formalnie nie założył własnej partii.

- Mamy dokładnie dwa razy więcej posłów: ośmiu posłów w klubie i dwóch współpracujących poza klubem parlamentarnym PiS, czyli Łukasza Mejzę i Zbigniewa Ajchlera. Ociepa ma cztery osoby w klubie i jedną poza klubem. W każdej kategorii mamy więc razy dwa - tłumaczy nasze źródło z partii Adama Bielana. Nasz rozmówca podejrzewa, że wiceszefowi MON trudno będzie zostać podmiotem w Zjednoczonej Prawicy, bo przecież nie ma swojego ugrupowania.



Otoczenie Marcina Ociepy, który buduje swoje środowisko wokół zespołu parlamentarnego "Polska OdNowa" ze spokojem podchodzi do takich argumentów. - W Sejmie liczy się goła arytmetyka. Czy posłowie się zrzeszają, zakładają partię, klub karciany czy kompletnie się nie rejestrują, ma drugorzędne znaczenie - usłyszała Interia.

Sukces wisi na włosku

Faktem jest, że już teraz Adam Bielan ma w rządzie swojego ministra. Jest nim Michał Cieślak, który zgodnie z rozporządzeniem premiera zajmuje się obroną praw obywatelskich i ochroną tożsamości europejskiej. Z kolei sam Marcin Ociepa jest przecież wiceszefem MON. Do tego Andrzej Gut-Mostowy oraz Grzegorz Piechowiak pozostają wiceszefami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Z zakulisowych rozmów, które odbyła Interia wynika, że Marcin Ociepa - chociaż podkreśla własną podmiotowość w koalicji, ostrożnie bada grunt. Ma dobre relacje z Mariuszem Błaszczakiem. On i jego ludzie nie tylko dostali gwarancję zachowania dotychczasowej pozycji, ale także miejsc na listach wyborczych w PiS, o czym już pisaliśmy .

- Dla nas zupełnie naturalne jest ministerstwo rozwoju, bo tam są już Grzegorz Piechowiak i Andrzej Gut-Mostowy. Tam jest konkretny wakat, a ponieważ nikt się nie garnie, kandydatem jest Marcin - mówi nasz rozmówca zbliżony do Marcina Ociepy, który w resorcie rządzonym przez Gowina piastował funkcję wiceministra.

Mejza nie chce wypaść z gry

Słabością Adama Bielana mają być politycy, którzy jeszcze do niedawna daliby się pokroić za PiS. Chodzi m.in. o Arkadiusza Czartoryskiego, Małgorzatę Janowską czy Lecha Kołakowskiego. To ludzie, którzy w razie potrzeby mają stanąć na zawołanie Jarosława Kaczyńskiego. A przynajmniej takie głosy można usłyszeć bezpośrednio w partii przy Nowogrodzkiej. Ile w tym prawdy?

- Adam Bielan namówił mnie do powrotu do klubu PiS po 12 dniach. To nie było tak, że ja szukałem powrotu - w rozmowie z Interią twierdzi Czartoryski, który zachwala program swojej nowej partii. - Mam nadzieję na wzmocnienie republikanów. Może o dwie osoby? Zobaczymy - dodaje.

Chociaż nasi rozmówcy z Partii Republikańskiej zaliczają do swoich ludzi Łukasza Mejzę i Zbigniewa Ajchlera, główni zainteresowani dystansują się od takich deklaracji. - Pierwsze słyszę, że jesteśmy zaliczani do cudzej grupy - przekazał nam Mejza. - Znamy osoby tworzące środowisko republikanów, lubimy ich. Współpraca jest naturalna, ale nie ma żadnej formalizacji i raczej nie będzie - dodaje.

Poseł, którzy wszedł do Sejmu w 2021 r. na miejsce zmarłej Jolanty Fedak z PSL zapewnia, że "ma otwartą głowę". - Każdy dobry pomysł dla Polski chętnie wesprę, dlatego czekam na rozmowy. Ale to ja będę je prowadził - przekazał nam parlamentarzysta. W kuluarach mówi się, że miał dołączyć do PiS już dłuższy czas temu. Kierownictwo nie zgodziło się jednak na tekę ministra, której miał się domagać.

Jakub Szczepański